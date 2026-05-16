«Свої» замість професіоналів: яке рішення Зеленського перетворився на проблему Банкової

Кадрова політика команди президента Володимира Зеленського дедалі частіше стає предметом гострої критики. У новому розслідуванні журналісти BIHUS Info заявляють, що протягом років на ключові державні посади в Україні нерідко призначали не професійних управлінців, а людей, які демонстрували особисту лояльність до Офісу президента.

Володимир Зеленський.

У черговому журналістському аналізи автори відео дослідили низку кадрових рішень Банкової після чого дійшли висновку: принцип "свій до свого" поступово став однією з головних рис системи управління.

За даними авторів розслідування, під час призначень визначальним фактором часто була не фахова підготовка чи досвід, а близькість до президентської команди та готовність виконувати політичні вказівки.

BIHUS Info звертає увагу, що така кадрова модель особливо проявилася у стратегічно важливих сферах – державному управлінні, енергетиці, правоохоронних структурах та оборонному секторі. У багатьох випадках, як стверджують журналісти, посади отримували люди без достатнього досвіду роботи саме в тих галузях, які вони очолювали.

Автори розслідування вважають, що саме кадрові помилки поступово стали одним із найсерйозніших викликів для влади Зеленського. Часті ротації, конфлікти всередині команди, скандали навколо чиновників та звинувачення у неефективності дедалі сильніше б’ють по репутації Банкової як усередині країни, так і серед західних партнерів.

Окремо журналісти наголошують: ставка на особисту відданість могла допомогти Офісу президента швидко концентрувати владу, однак у довгостроковій перспективі така система створює ризики для якості державного управління, особливо під час війни.

У розслідуванні також підкреслюється, що кадрові рішення Банкової дедалі частіше викликають питання навіть серед частини депутатів монобільшості та чиновників усередині самої вертикалі влади.

