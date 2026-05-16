«Свои» вместо профессионалов: какое решение Зеленского превратилось в проблему Банковой

Кадровая политика команды президента Владимира Зеленского все чаще становится предметом острой критики. В новом расследовании журналисты BIHUS Info заявляют, что на протяжении лет на ключевые государственные должности в Украине нередко назначали не профессиональных управленцев, а людей, демонстрировавших личную лояльность к Офису президента.

Владимир Зеленский.

В очередном журналистском анализе авторы видео исследовали ряд кадровых решений Банковой, после чего пришли к выводу: принцип "свой к своему" постепенно стал одной из главных черт системы управления.

По данным авторов расследования, в ходе назначения определяющим фактором часто была не профессиональная подготовка или опыт, а близость к президентской команде и готовность выполнять политические указания.

BIHUS Info обращает внимание, что такая кадровая модель особенно проявилась в стратегически важных областях – государственном управлении, энергетике, правоохранительных структурах и оборонном секторе. Во многих случаях, как утверждают журналисты, должности получали люди без достаточного опыта работы именно в тех областях, которые они возглавляли.

Авторы расследования считают, что именно кадровые ошибки постепенно стали одним из самых серьезных вызовов для властей Зеленского. Частые ротации, конфликты внутри команды, скандалы вокруг чиновников и обвинения в неэффективности все сильнее отражаются на репутации Банковой как внутри страны, так и среди западных партнеров.

Отдельно журналисты отмечают: ставка на личную преданность могла помочь офису президента быстро концентрировать власть, однако в долгосрочной перспективе такая система создает риски для качества государственного управления, особенно во время войны.

В расследовании также подчеркивается, что кадровые решения Банковой все чаще вызывают вопросы даже среди части депутатов монобольшинства и чиновников внутри самой вертикали власти.

