У Вищому антикорупційному суді 5 серпня відбулося засідання, на якому розглядали питання про обрання запобіжного заходу для колишньої посолки України у США Ольги Стефанішиної. Ексчиновницю підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна.

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Під час судового засідання сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням визначити для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 13 мільйонів гривень. Захист натомість попросив зменшити суму до 10 мільйонів гривень, вважаючи вимоги прокуратури надмірними.

Виступаючи в суді, Ольга Стефанішина заявила, що не має фінансової можливості внести заставу в запропонованому розмірі. Пояснюючи свою позицію, вона емоційно відреагувала на аргументи сторони обвинувачення та не стримала сліз.

"Тому з "міфічними грошима", які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути у мене в наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі", – сказала Стефанішина під час засідання.

За підсумками слухання суд не ухвалив остаточного рішення. ВАКС оголосив, що питання про обрання запобіжного заходу буде вирішено 6 серпня о 09:30.

За інформацією Центру протидії корупції та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час перевірки декларацій Стефанішиної були виявлені активи та витрати, які, за версією слідства, не були належним чином відображені. Зокрема йдеться про дві однокімнатні квартири, кошти, витрачені на їхній ремонт, оплату лікування матері, авіаперельоти, оренду ще одного житла, а також користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри заклики посилити санкційний та політичний тиск на Кремль, очікувати швидкого завершення війни вже цієї осені не варто. Російська політична система залишається орієнтованою на продовження агресії, а внутрішні конфлікти серед еліт поки що не створюють передумов для кардинальної зміни курсу. Таку думку висловив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.