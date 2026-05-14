logo_ukra

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО
commentss НОВИНИ Всі новини

Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО

Екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 140 мільйонів гривень

14 травня 2026, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Увага українців прикута справи про можливу легалізацію коштів колишнім керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО

Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, що ввечері 11-го травня Єрмаку було вручено підозру. Протягом останніх днів тривали слухання щодо обрання міри запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді — Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО - фото 2

Дослухавши аргументи сторін ввечері 13-го травня, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. І вже зранку 14 травня, о 9:00 розпочалося оголошення рішення.  Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Майже одразу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за його інформацією, заставу за Єрмака буде внесено вже сьогодні.

Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО - фото 2

Якщо заставу буде внесено протягом поточних годин, це може означати про підкилимну домовленість між антикорупційними структурами та Андрієм Єрмаком — колишньому голові ОП оголошують рішення з самого початку банківського дня, щоб дати цінні години на внесення застави та зберегти його від поїздки в СІЗО. А СІЗО було б дуже реалістичним сценарієм, якщо б Ногачевський оголосив рішення ввечері, коли банківський сектор вже припиняє роботу.

Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини