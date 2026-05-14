Справа Єрмака: ВАКС навмисно оголошує рішення вранці, щоб уберегти Єрмака від СІЗО

Увага українців прикута справи про можливу легалізацію коштів колишнім керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Нагадаємо, що ввечері 11-го травня Єрмаку було вручено підозру. Протягом останніх днів тривали слухання щодо обрання міри запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді — Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

Дослухавши аргументи сторін ввечері 13-го травня, суддя ВАКС Віктор Ногачевський оголосив перерву на підготовку рішення. І вже зранку 14 травня, о 9:00 розпочалося оголошення рішення. Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Майже одразу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за його інформацією, заставу за Єрмака буде внесено вже сьогодні.

Якщо заставу буде внесено протягом поточних годин, це може означати про підкилимну домовленість між антикорупційними структурами та Андрієм Єрмаком — колишньому голові ОП оголошують рішення з самого початку банківського дня, щоб дати цінні години на внесення застави та зберегти його від поїздки в СІЗО. А СІЗО було б дуже реалістичним сценарієм, якщо б Ногачевський оголосив рішення ввечері, коли банківський сектор вже припиняє роботу.



