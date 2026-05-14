Дело Ермака: ВАКС намеренно объявляет решение утром, чтобы уберечь Ермака от СИЗО

Внимание украинцев уделено делу о возможной легализации средств бывшим руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Напомним, что вечером 11 мая Ермаку было вручено подозрение. В последние дни продолжались слушания по избранию меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде — Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для бывшего председателя ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 180 млн грн залога.

Дослушав аргументы сторон вечером 13 мая, судья ВАКС Виктор Ногачевский объявил перерыв на подготовку решения. И уже утром 14 мая в 9:00 началось объявление решения. Экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Почти сразу народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что по его информации, залог за Ермака будет внесен уже сегодня .

Если залог будет внесен в течение текущих часов, это может означать подковерную договоренность между антикоррупционными структурами и Андреем Ермаком — бывшему главе ОП объявляют решение с самого начала банковского дня, чтобы дать ценные часы на внесение залога и сохранить его от поездки в СИЗО. А СИЗО было бы очень реалистичным сценарием, если бы Ногачевский объявил решение вечером, когда банковский сектор прекращает работу.