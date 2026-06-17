Сотні мільйонів у криптовалюті: хто з депутатів задекларував найбільше крипти

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Кречмаровская Наталия
Декларації державних за 2025 рік показують збільшення кількості криптовалюти. Так, за минулий рік була подана 2 861 декларація з криптовалютою.
Крипта. Фото портал "Коментарі"
Це, за даними платформи “Опендатабот” на 16% більше, ніж у 2024 році.
Аналітики повідомляють, що найчастіше криптовалюти декларували представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. На другому місці працівники прокуратури (358 декларацій). Далі йдуть військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).
Найбільше — понад чверть — декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820 декларацій. Далі йде Київська (277), Дніпропетровська (215), Харківська (200) та Львівська (174) області.
За даними платформи, депутат райради задекларував більше криптовалюти, ніж нардеп.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що попередили в Раді тих, хто купує крипту.