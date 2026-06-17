Сотні мільйонів у криптовалюті: хто з депутатів задекларував найбільше крипти

Декларації державних за 2025 рік показують збільшення кількості криптовалюти. Так, за минулий рік була подана 2 861 декларація з криптовалютою.

Крипта. Фото портал "Коментарі"

Це, за даними платформи “Опендатабот” на 16% більше, ніж у 2024 році.

Аналітики повідомляють, що найчастіше криптовалюти декларували представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. На другому місці працівники прокуратури (358 декларацій). Далі йдуть військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).

“Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%. Найбільший криптопортфель серед парламентарів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко — 80 BTC (близько 223 млн грн)”, — йдеться у повідомленні.

Найбільше — понад чверть — декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820 декларацій. Далі йде Київська (277), Дніпропетровська (215), Харківська (200) та Львівська (174) області.

За даними платформи, депутат райради задекларував більше криптовалюти, ніж нардеп.

“Найбільший біткоїн-портфель задекларував депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр — 100 BTC, що станом на 10 червня 2026 року оцінюється у 278,8 млн грн. Друге місце посідає народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC вартістю 223 млн грн. На третьому місці представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова із 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн”, — зазначили аналітики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про що попередили в Раді тих, хто купує крипту.



