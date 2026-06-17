Сотни миллионов в криптовалюте: кто из депутатов задекларировал больше всего крипты

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Кречмаровская Наталия
Декларации государственных за 2025 год показывают увеличение количества криптовалюты. Так, за прошлый год была подана 2861 декларация с криптовалютой.
Крипта. Фото портал "Комментарии"
Это, по данным платформы "Опендатабот", на 16% больше, чем в 2024 году.
Аналитики сообщают, что чаще всего криптовалюты декларировали представители Национальной полиции – 548 деклараций или 19% всех случаев. На втором месте – работники прокуратуры (358 деклараций). Далее следуют военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).
Больше всего — более четверти — деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Далее следует Киевская (277), Днепропетровская (215), Харьковская (200) и Львовская (174) области.
По данным платформы, депутат райсовета задекларировал больше криптовалюты, чем нардеп.
Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем предупредили в Раде тех, кто покупает крипту.