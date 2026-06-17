Сотни миллионов в криптовалюте: кто из депутатов задекларировал больше всего крипты

Декларации государственных за 2025 год показывают увеличение количества криптовалюты. Так, за прошлый год была подана 2861 декларация с криптовалютой.

Крипта. Фото портал "Комментарии"

Это, по данным платформы "Опендатабот", на 16% больше, чем в 2024 году.

Аналитики сообщают, что чаще всего криптовалюты декларировали представители Национальной полиции – 548 деклараций или 19% всех случаев. На втором месте – работники прокуратуры (358 деклараций). Далее следуют военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).

"Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%. Наибольший криптопортфель среди парламентариев задекларировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко — 80 BTC (около 223 млн грн)", — говорится в сообщении.

Больше всего — более четверти — деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Далее следует Киевская (277), Днепропетровская (215), Харьковская (200) и Львовская (174) области.

По данным платформы, депутат райсовета задекларировал больше криптовалюты, чем нардеп.

"Наибольший биткоин-портфель задекларировал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр — 100 BTC, что по состоянию на 10 июня 2026 года оценивается в 278,8 млн грн. Второе место занимает народный депутат Украины Олег Бондаренко с 80 BTC стоимостью 223 млн грн. На третьем месте представитель департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова из 20 BTC на сумму свыше 55,7 млн. грн.”, — отметили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о чем предупредили в Раде тех, кто покупает крипту.



