"Слуги народу" вже хочуть повернутися до турборежиму: озвучено несподівану умову

Верховна Рада України активно працює над впровадженням європейського законодавства, готуючи країну до повноправного членства в ЄС. Про це в інтерв’ю виданню "Главком" заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, монобільшість готова за потреби знову активувати так званий "турборежим", щоб прискорити законодавчі процеси, щойно буде визначена точна дата вступу України до Європейського Союзу. Політик зазначив, що фіксована дата у "мирному пакеті" стане знаковою перемогою для країни та чітким сигналом європейським партнерам про серйозність намірів України.

"Нам необхідно домогтися від наших європейських партнерів політичного рішення щодо конкретної дати вступу. Це може бути 2027 чи 2028 рік, але важливо мати чітку дату, з якої ми будемо повноцінними членами ЄС. І коли це буде закріплено в "мирному пакеті", ми виконаємо ключову частину нашої стратегії. Імплементацію європейського законодавства ми проведемо максимально швидко, щоб встигнути до цього часу. Якщо знадобиться, знову увімкнемо турборежим", – підкреслив Гетманцев.

Він також наголосив, що до президентських виборів Україна має забезпечити мир, досягти реальних успіхів у євроінтеграції та закласти основу для відновлення країни.

"Якщо ці кроки будуть реалізовані, я вважатиму, що виконано програму-мінімум. Євроінтеграція є найнадійнішою гарантією безпеки. Якщо ми станемо частиною ЄС, у випадку загрози буде колективна відповідь, а ризик нових нападів значно зменшиться. Без цього ризик завжди залишатиметься", – зазначив політик.

