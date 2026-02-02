"Слуги народа" уже хотят вернуться к турборежиму: озвучено неожиданное условие

Верховная Рада Украины активно работает над внедрением европейского законодательства, готовя страну к полноправному членству в ЕС. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Фото: из открытых источников

По его словам, монобольшинство готово при необходимости снова активировать так называемый "турборежим", чтобы ускорить законодательные процессы, как только будет определена точная дата вступления Украины в Европейский Союз. Политик отметил, что фиксированная дата в мирном пакете станет знаковой победой для страны и четким сигналом европейским партнерам о серьезности намерений Украины.

"Нам необходимо добиться от наших европейских партнеров политического решения по конкретной дате вступления. Это может быть 2027 или 2028 год, но важно иметь точную дату, с которой мы будем полноценными членами ЕС. И когда это будет закреплено в мирном пакете, мы выполним ключевую часть нашей стратегии. Имплементацию европейского законодательства мы проведем максимально быстро, чтобы успеть к этому времени. Если понадобится, снова включим турборежим", – подчеркнул Гетманцев.

Он также подчеркнул, что до президентских выборов Украина должна обеспечить мир, добиться реальных успехов в евроинтеграции и заложить основу для восстановления страны.

"Если эти шаги будут реализованы, я сочту, что выполнена программа-минимум. Евроинтеграция является надежной гарантией безопасности. Если мы станем частью ЕС, в случае угрозы будет коллективный ответ, а риск новых нападений значительно снизится. Без этого риск будет всегда оставаться", – отметил политик.

