"Сложите мандат и идите воевать": в Раде дали совет тем, кто поддерживает бусификацию

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Силовые мобилизационные мероприятия на улицах, видео которых часто появляются в интернете, вызывают все больше критики. Некоторые народные депутаты откровенно указывают на проблемы и предлагают своим коллегам пройти путь мобилизованного, которого скрутили на улице.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что мало тех, кто в опросах отмечает о готовности присоединиться к войску, реально к этому готовы. По его словам, это условно "дивные эксперты" или те, кто находится дальше зоны боевых действий.
Такая ситуация, указал народный депутат и в парламенте. При этом он отметил, что некоторые народные избранники ушли добровольцами на фронт и участвовали в боевых действиях.
К тому же, по его словам, было бы хорошо нардепам (кто поддерживает бусификацию) пройти путь мобилизованных – сложить мандаты и походить по большим городам – Черновцы, Одесса, Львов, Харьков. Чтобы их поймали, объяснил политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы требуют от Зеленского на Пасху.