"Сложите мандат и идите воевать": в Раде дали совет тем, кто поддерживает бусификацию

Силовые мобилизационные мероприятия на улицах, видео которых часто появляются в интернете, вызывают все больше критики. Некоторые народные депутаты откровенно указывают на проблемы и предлагают своим коллегам пройти путь мобилизованного, которого скрутили на улице.

Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что мало тех, кто в опросах отмечает о готовности присоединиться к войску, реально к этому готовы. По его словам, это условно "дивные эксперты" или те, кто находится дальше зоны боевых действий.

"За границей вообще огромная мотивация, они готовы до последнего воевать за каждый метр, ни одного метра не отдадим. Но они находятся в Варшаве, Брюсселе и т.д.", — объяснил политик.

Такая ситуация, указал народный депутат и в парламенте. При этом он отметил, что некоторые народные избранники ушли добровольцами на фронт и участвовали в боевых действиях.

"Если ты поддерживаешь бусификацию, поддерживаешь рабовладельческие подходы — поймать, схватить, забросить — ты должен служить, должен воевать. Тогда, пожалуйста, сложи мандат, иди тоже", — убежден политик.

К тому же, по его словам, было бы хорошо нардепам (кто поддерживает бусификацию) пройти путь мобилизованных – сложить мандаты и походить по большим городам – Черновцы, Одесса, Львов, Харьков. Чтобы их поймали, объяснил политик.

"Сыграйте роль, скажите, я не готов, пусть вас там скрутят, пройдите весь ад, который вы поддерживали в парламенте. И тогда, после того, с передовой, скажите, вот, я здесь в окопе, я защищаю отчизну, идем со мной вместе защищать. А быть забронированными и говорить, мы за то, чтобы другие воевали... Воевать мужчинами — это удобно, но это не честно и фальшиво”, — подытожил народный депутат.

