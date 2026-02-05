Сколько стоят очки министра энергетики Шмыгаля: цена впечатляет

Одежда и аксессуары, которые используют политики и топ-чиновники, всегда привлекают внимание. И в первую очередь – цена вещей.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

В воюющей стране, где не хватает средств на достойные зарплаты военным, пенсии, где постоянный дефицит бюджета, брендовые вещи политиков и чиновников выглядят несколько непонятным.

Блогер Harley Quinn, придирчиво следящая за новинками в гардеробе политиков, топ-чиновников национального и регионального уровней, общественных деятелей и медийных личностей, рассказала, сколько стоят очки, которые носит Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Чиновник выбрал очки от Cartier.

"Модель 2022 года. На момент выпуска стоила 42 200 гривен. Сейчас такие можно найти за 29 540 грн. С его карьерным ростом пора сменить их на модель 2026 года", — написала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в декабре 2026 года новый мех заметили и у главы партии "Слуги народа" Елены Шуляк.

В Украине "открылся" сезон шуб, написала блогер. Елена Шуляк, по ее словам, решила не выпадать из модной повестки дня и купила себе Max Mara за 1389 евро.

Ранее она сообщала, что на улицы Киева, как и всех столиц мира, вернулась мода на меховые шубы – как символ "тихой роскоши" (quiet luxury) противопоставленного минимализма stealth wealth.

В конце 2025 года, по ее словам, особый спрос наблюдался на соболя, рысь и крашеные куницы.

Блогер шутливо предупредила: "если вы — членкиня, политика, член USAID или демпартии — вам нельзя. Шуба из натурального меха противоречит концепции защиты окружающей среды, экологии и нравственного потребления".



