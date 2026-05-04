Сколько граждан видят Зеленского президентом после войны: опрос КМИС

Большинство наших соотечественников не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас поддерживают его как лидера страны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Продолжать президентство Зеленского после войны хотят лишь 28% опрошенных – это незначительный рост по сравнению с 25% в октябре 2025 года. Еще 16% готовы видеть Зеленского в политике, но уже в другой роли – например, как народного депутата или главу партии.

Зато 30% считают, что он должен полностью уйти из политики. Варианты – благотворительность, защита интересов Украины за рубежом или просто частная жизнь. Уголовного преследования требуют 15%.

Позиция относительно будущего Зеленского кардинально отличается в зависимости от того, насколько человек ему доверяет.

Среди тех, кто доверяет "полностью", 70% хотят видеть его президентом и дальше. Но уже среди тех, кто доверяет "скорее", такого желания значительно меньше — всего 28%.

Те, кто "скорее не доверяет", в основном ожидают ухода Зеленского от политики без всяких преследований. А вот среди тех, кто "совсем не доверяет", 64% настаивают именно на уголовном преследовании.

"Значительная часть украинцев доверяют Зеленскому, но как лидеру страны в условиях экзистенциальной войны. В то же время они ожидают новое поколение лидеров — после войны", — отметил директор КМИС Антон Грушецкий.

Стоит отметить, что в ходе этого же опроса социологи выяснили, что уровень доверия к главе украинского государства Владимиру Зеленскому снизился на 4 процентных пункта по сравнению с мартом, однако остается на довольно высоком уровне – президенту доверяют 58% респондентов.



