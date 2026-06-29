Народний депутат Микола Тищенко прокоментував оголошену йому підозру від Національного антикорупційного бюро України, заявивши, що не визнає висунутих обвинувачень і вважає їх безпідставними. Свою позицію політик оприлюднив у соціальних мережах.

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За словами Тищенка, підозру йому вручили 29 червня близько 15:00. Він переконаний, що активізація розслідування збіглася з публікацією НАБУ інформації щодо кількох народних депутатів і має політичний підтекст.

"На моє переконання, це є очевидним тиском на парламент, а не лише на мене особисто. І за збігом відбувається це напередодні голосувань за низку важливих законів, серед яких законопроєкти 15333, 15334 та 15343", — заявив нардеп.

Тищенко стверджує, що широкий інформаційний розголос навколо його справи може бути пов'язаний із розглядом законодавчих ініціатив щодо розширення повноважень НАБУ та САП. На його думку, таким чином правоохоронці нібито намагаються вплинути на позицію парламенту.

Політик також наголосив, що має намір відстоювати свою позицію виключно в межах чинного законодавства та доводити свою невинуватість у суді. Він окремо заперечив будь-яку причетність до діяльності тимчасової слідчої комісії, яка, за його словами, фігурує в матеріалах справи.

"Моя непричетність до цієї ТСК підтверджується офіційними документами Верховної Ради, і кожен охочий може це перевірити. Більше того, мій публічний конфлікт із Куницьким відомий усім. Тож говорити про якусь спільну діяльність у межах однієї комісії просто неможливо за визначенням", — зазначив депутат.

Крім того, Тищенко заявив, що після тривалого розслідування правоохоронці, на його думку, були змушені або завершити справу, або повернути вилучені кошти. Він також поставив під сумнів достовірність доказової бази.

"Я маю підстави вважати, що висунуті проти мене звинувачення ґрунтуються на показах осіб, причетних до діяльності російського наркокартелю „Хімпром“, який, за наявною інформацією, мав в Україні розгалужену мережу так званих кол-центрів, у тому числі для збуту наркотичних засобів через мережу U420", — резюмував політик.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія й надалі залишається головною загрозою для безпеки Європи, а війна проти України можзатягнутися ще на кілька років. Таку оцінку висловив керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.