Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал объявленное ему подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины, заявив, что не признает выдвинутые обвинения и считает их безосновательными. Свою позицию политик обнародовал в социальных сетях.

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По словам Тищенко, подозрение ему вручили 29 июня около 15:00. Он убежден, что активизация расследования совпала с публикацией НАБУ информации о нескольких народных депутатах и имеет политический подтекст.

"По моему убеждению, это очевидное давление на парламент, а не только на меня лично. И по совпадению происходит это накануне голосований за ряд важных законов, среди которых законопроекты 15333, 15334 и 15343", — заявил нардеп.

Тищенко утверждает, что широкая информационная огласка вокруг его дела может быть связана с рассмотрением законодательных инициатив по расширению полномочий НАБУ и САП. По его мнению, таким образом, правоохранители якобы пытаются повлиять на позицию парламента.

Политик также подчеркнул, что намерен отстаивать свою позицию исключительно в рамках действующего законодательства и доказывать свою невиновность в суде. Он отдельно отрицает какую-либо причастность к деятельности временной следственной комиссии, которая, по его словам, фигурирует в материалах дела.

"Моя непричастность к этой ВСК подтверждается официальными документами Верховной Рады, и каждый желающий может это проверить. Более того, мой публичный конфликт с Куницким известен всем. Поэтому говорить о какой-либо совместной деятельности в рамках одной комиссии просто невозможно по определению", — отметил депутат.

Кроме того, Тищенко заявил, что после продолжительного расследования правоохранители, по его мнению, были вынуждены либо завершить дело, либо вернуть изъятые средства. Он также подверг сомнению достоверность доказательной базы.

"У меня есть основания полагать, что выдвинутые против меня обвинения основываются на показах лиц, причастных к деятельности российского наркокартеля "Химпром", который, по имеющейся информации, имел в Украине разветвленную сеть так называемых колл-центров, в том числе для сбыта наркотических средств через сеть U420", — резюмировал.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает оставаться главной угрозой для безопасности Европы, а война против Украины может затянуться еще на несколько лет. Такую оценку высказал руководитель Агентства по внешней разведке Польши Павел Шота в интервью изданию Rzeczpospolita.