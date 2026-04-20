Скандал з Ощадбанком: Зеленський висунув Орбану нове серйозне звинувачення
Скандал з Ощадбанком: Зеленський висунув Орбану нове серйозне звинувачення

Президент Володимир Зеленський вважає, що попередній уряд Угорщини програв вибори через обрану ним стратегію конфронтації та протистояння

20 квітня 2026, 09:15
Клименко Елена

Україна планує завершити виконання технічних зобов’язань щодо підготовки нафтопроводу "Дружба" до кінця квітня. Водночас Київ очікує, що нове керівництво Угорщини та інституції ЄС зроблять зустрічні кроки у відповідь на цей процес. Йдеться насамперед про запуск повноцінних переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також про врегулювання низки фінансових питань між сторонами. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю "Факти тижня".

Скандал з Ощадбанком: Зеленський висунув Орбану нове серйозне звинувачення

Фото: з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що політичні зміни в Угорщині стали наслідком поразки попереднього уряду, який, за його словами, будував свою стратегію на конфронтації. Зеленський переконаний, що ставка на антагонізм щодо України не принесла очікуваного результату.

Він підкреслив, що колишній прем’єр Віктор Орбан використовував у виборчій кампанії різку антиукраїнську риторику, однак вона не знайшла підтримки серед угорських виборців. Президент наголосив, що політика, побудована на ворожнечі, може дати лише короткостроковий ефект, але не забезпечує стратегічного успіху.

"Я багато разів це сказав. Зі мною не погоджувалися багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, стратегічно точно програти. Вибори в Угорщини — це стратегічний програш Орбана. Я робив все, щоб налагодити з ними відносини. Навіть коли він вішав бігборди з ненавистю до мене, я казав, що належу вибору народу України. Ненависть до мене — це проєкція ненависті до українців. Він побудував кампанію свою на ненависті до українців. А угорці показали йому, народ Угорщини показав. Дивись, а ми з цим не погоджуємося", — заявив Володимир Зеленський. 

Окремо президент наголосив, що Україна розраховує на конструктивний діалог із новим угорським урядом. Серед ключових питань — фінансові суперечки, зокрема повернення українських активів, серед яких кошти "Ощадбанку", які Київ вважає неправомірно заблокованими або привласненими.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом доби російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область, завдавши загалом 596 ударів по 39 населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних жителів. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



