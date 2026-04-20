Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Скандал со Сбербанком: Зеленский выдвинул Орбану новое серьезное обвинение
Скандал со Сбербанком: Зеленский выдвинул Орбану новое серьезное обвинение

Президент Владимир Зеленский считает, что предыдущее правительство Венгрии проиграло выборы из-за избранной им стратегии конфронтации и противостояния

20 апреля 2026, 09:15
Клименко Елена

Украина планирует завершить выполнение технических обязательств по подготовке нефтепровода Дружба до конца апреля. В то же время Киев ожидает, что новое руководство Венгрии и института ЕС предпримут ответные шаги на этот процесс. Речь идет, прежде всего, о запуске полноценных переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также об урегулировании ряда финансовых вопросов между сторонами. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью " Факты недели ".

Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что политические изменения в Венгрии стали следствием поражения предыдущего правительства, которое, по его словам, строило свою стратегию на конфронтации. Зеленский убежден, что ставка на антагонизм по отношению к Украине не принесла ожидаемого результата.

Он подчеркнул, что бывший премьер Виктор Орбан использовал в избирательной кампании резкую антиукраинскую риторику, однако она не нашла поддержки среди венгерских избирателей. Президент подчеркнул, что политика, построенная на вражде, может дать только краткосрочный эффект, но не обеспечивает стратегического успеха.

"Я много раз это сказал. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана. Я делал все, чтобы наладить отношения с ними. Даже когда он вешал бигборды с ненавистью ко мне, я говорил, что отношусь к выбору народа Украины. Ненависть ко мне – это проекция ненависти к украинцам. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцам. А венгры показали ему, народ Венгрии показал. Смотри, а мы с этим не согласны", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на конструктивный диалог с новым венгерским правительством. Среди ключевых вопросов — финансовые споры, в частности возврат украинских активов, среди которых средства Сбербанка, которые Киев считает неправомерно заблокированными или присвоенными.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение суток российские войска совершили массированную атаку на Запорожскую область, нанеся в общей сложности 596 ударов по 39 населенным пунктам региона. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



