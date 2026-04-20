Скандал со Сбербанком: Зеленский выдвинул Орбану новое серьезное обвинение

Украина планирует завершить выполнение технических обязательств по подготовке нефтепровода Дружба до конца апреля. В то же время Киев ожидает, что новое руководство Венгрии и института ЕС предпримут ответные шаги на этот процесс. Речь идет, прежде всего, о запуске полноценных переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, а также об урегулировании ряда финансовых вопросов между сторонами. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью " Факты недели ".

Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что политические изменения в Венгрии стали следствием поражения предыдущего правительства, которое, по его словам, строило свою стратегию на конфронтации. Зеленский убежден, что ставка на антагонизм по отношению к Украине не принесла ожидаемого результата.

Он подчеркнул, что бывший премьер Виктор Орбан использовал в избирательной кампании резкую антиукраинскую риторику, однако она не нашла поддержки среди венгерских избирателей. Президент подчеркнул, что политика, построенная на вражде, может дать только краткосрочный эффект, но не обеспечивает стратегического успеха.

"Я много раз это сказал. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический проигрыш Орбана. Я делал все, чтобы наладить отношения с ними. Даже когда он вешал бигборды с ненавистью ко мне, я говорил, что отношусь к выбору народа Украины. Ненависть ко мне – это проекция ненависти к украинцам. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцам. А венгры показали ему, народ Венгрии показал. Смотри, а мы с этим не согласны", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на конструктивный диалог с новым венгерским правительством. Среди ключевых вопросов — финансовые споры, в частности возврат украинских активов, среди которых средства Сбербанка, которые Киев считает неправомерно заблокированными или присвоенными.

