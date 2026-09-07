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Скандал с колл-центрами и домом в Козине: почему генпрокурор Кравченко подал в отставку

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он назвал решение политическим на фоне обвинений по резонансному делу.

7 сентября 2026, 23:22
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Slava Kot

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о решении покинуть пост. Соответствующее заявление об отставке он подал и назвал это политическим решением, которое, по его словам, принял сознательно.

Скандал с колл-центрами и домом в Козине: почему генпрокурор Кравченко подал в отставку

Руслан Кравченко

Кравченко объяснил, что не хочет, чтобы должность Генерального прокурора стала инструментом политического противостояния. Он также подчеркнул, что его позиция по обвинению в его адрес остается неизменной.

"Подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния", — заявил Кравченко.

Кравченко выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие и попросил принять его увольнение.

Заявление Кравченко прозвучало на фоне резонансного дела о вероятном "крышевании" сети колл-центров должностными лицами Офиса генерального прокурора. Расследование проводят НАБУ и САП. Во время судебного заседания по делу должностного лица Офиса генпрокурора Сергея Крапивы, фигурирующего на записях НАБУ под псевдонимом "Канцлер", прокурор озвучил стенограммы разговоров о ремонте дома, установке инвертора, каминов и приобретении техники.

В материалах дела речь шла о доме в Козине, которое связывают с Кравченко. Сам генпрокурор отрицает причастность к обвинениям и заявляет, что проживает в этом доме на правах аренды. Суд ранее избрал Крапиве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 120 млн грн. Его вероятным сообщникам "Музе" и водителю определили залоги в 20 млн. и 3 млн. гривен соответственно.

Отставка Кравченко с должности генерального прокурора теперь должна быть рассмотрена Верховной Радой.




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Источник: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1210
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