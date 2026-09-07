Скандал с колл-центрами и домом в Козине: почему генпрокурор Кравченко подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о решении покинуть пост. Соответствующее заявление об отставке он подал и назвал это политическим решением, которое, по его словам, принял сознательно.

Руслан Кравченко

Кравченко объяснил, что не хочет, чтобы должность Генерального прокурора стала инструментом политического противостояния. Он также подчеркнул, что его позиция по обвинению в его адрес остается неизменной.

"Подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния", — заявил Кравченко.

Кравченко выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие и попросил принять его увольнение.

Заявление Кравченко прозвучало на фоне резонансного дела о вероятном "крышевании" сети колл-центров должностными лицами Офиса генерального прокурора. Расследование проводят НАБУ и САП. Во время судебного заседания по делу должностного лица Офиса генпрокурора Сергея Крапивы, фигурирующего на записях НАБУ под псевдонимом "Канцлер", прокурор озвучил стенограммы разговоров о ремонте дома, установке инвертора, каминов и приобретении техники.

В материалах дела речь шла о доме в Козине, которое связывают с Кравченко. Сам генпрокурор отрицает причастность к обвинениям и заявляет, что проживает в этом доме на правах аренды. Суд ранее избрал Крапиве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 120 млн грн. Его вероятным сообщникам "Музе" и водителю определили залоги в 20 млн. и 3 млн. гривен соответственно.

Отставка Кравченко с должности генерального прокурора теперь должна быть рассмотрена Верховной Радой.



