Скандал в Верховной Раде: Гончаренко обвинил Зеленского в лжи о Залужном

В Верховной Раде разразился новый политический конфликт после заявления народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко. Оппозиционный нардеп публично обвинил президента Владимира Зеленского в ложных словах по поводу поездки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в США накануне полномасштабного вторжения России.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что направил Залужного в Вашингтон с четким запросом на поставку противотанковых комплексов Javelin, ПЗРК Stinger и другого современного вооружения. По словам президента, тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли якобы посоветовал украинской стороне "готовиться к войне и рыть траншеи".

Однако Гончаренко утверждает, что эта история не полностью отвечает действительности.

"Смешно, что во время своей речи в Мюнхене Зеленский вспомнил Залужного и сказал, что он его отправил к генералу Милли, чтобы тот попросил оружие, но оружие не дали и сказали рыть траншеи. Это ложь. Залужный не ездил в Милли", — утверждает Гончаренко.

Депутат это рассказал после нового интервью Залужного агентству Associated Press, которое, по его словам, было записано еще до выступления Зеленского. Кроме того, Гончаренко утверждает, что команда президента якобы хотела, чтобы украинский посол изменил позицию в нем по некоторым вопросам.

"Интервью Залужного было записано до Мюнхенской конференции. В течение нескольких дней Офис Президента пытался убедить Залужного отказаться от своих слов. Залужный — отказался", — добавил Гончаренко.

Официальной реакции с Офиса президента на заявления Гончаренко пока нет.

