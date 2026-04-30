Скандал із Тимуром Міндічем: на Заході попередили Україну про страшенні наслідки

Іноземні медіа активно висвітлюють скандал навколо бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95" та давнього друга президента України Володимира Зеленського. Як повідомляє Reuters, Міндіч став одним із ключових фігурантів антикорупційної операції НАБУ "Мідас", що стосувалася схем у сфері енергетики. За даними слідчих, через ці схеми було відмито понад 100 мільйонів доларів.

Фото: з відкритих джерел

Особливий резонанс викликала інформація про те, що Міндіч залишив Україну буквально за кілька годин до масштабних обшуків. Прикордонна служба підтвердила законність його виїзду, адже він має трьох неповнолітніх дітей, що дає право на перетин кордону. Водночас відсутність оперативного індексу затримання від НАБУ викликала критику з боку експертів та журналістів.

The Guardian звертає увагу на міжнародний вимір справи: ім’я Міндіча згадується у можливому розслідуванні ФБР щодо відмивання коштів. Це додає скандалу глобального масштабу та ставить під сумнів ефективність українських антикорупційних інституцій.

Європейські видання, зокрема Politico, наголошують на політичному аспекті: близький друг президента опинився у центрі корупційного скандалу, що може вплинути на імідж влади. Журналісти також нагадують про зв’язки Міндіча з Ігорем Коломойським, адже саме він свого часу познайомив Зеленського з олігархом. У матеріалах Pandora Papers Міндіч фігурував як учасник офшорних схем.

Російські та проросійські ресурси використовують ситуацію для дискредитації українського керівництва, акцентуючи на особистих контактах Міндіча із Зеленським.

