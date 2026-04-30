Скандал с Тимуром Миндичем: на Западе предупредили Украину об ужасных последствиях

Иностранные медиа активно освещают скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95" и давнего друга президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает Reuters, Миндич стал одним из ключевых фигурантов антикоррупционной операции НАБУ "Мидас", касавшейся схем в сфере энергетики. По данным следователей, из-за этих схем было отмыто более 100 миллионов долларов.

Особый резонанс вызвала информация о том, что Миндич оставил Украину буквально за несколько часов до масштабных обысков. Пограничная служба подтвердила законность его выезда, ведь у него трое несовершеннолетних детей, что дает право на пересечение границы. В то же время, отсутствие оперативного индекса задержания от НАБУ вызвало критику со стороны экспертов и журналистов.

The Guardian обращает внимание на международное измерение дела: имя Миндича упоминается в возможном расследовании ФБР по отмыванию средств. Это добавляет скандал глобального масштаба и ставит под сомнение эффективность украинских антикоррупционных институтов.

Европейские издания, в частности Politico, отмечают политический аспект: близкий друг президента оказался в центре коррупционного скандала, что может повлиять на имидж власти. Журналисты также напоминают о связях Миндича с Игорем Коломойским, ведь именно он в свое время познакомил Зеленского с олигархом. В материалах Pandora Papers Миндич фигурировал как участник оффшорных схем.

Российские и пророссийские ресурсы используют ситуацию для дискредитации украинского руководства, акцентируя внимание на личных контактах Миндича с Зеленским.

