Сніг знову спричинив транспортний колапс у Києві. Мережу інтернет заполонили відео складної ситуації на дорогах столиці — автомобілі буксують, величезні затори. Через погіршення погодних умов виникають складнощі й в інших містах. На проблеми на дорогах звернули увагу і народні депутати.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середній сніг і традиційна катастрофа на дорогах — і в містах, і поза ними.

“Переконаний, єдине правильне рішення — кадрові висновки до НЕефективних менеджерів, які точно потрапили у дорожню галузь випадково. І снігозбиральна техніка, піщано-сольова суміш лишилися на яскравих презентаціях реформаторів”, — пояснив політик.

Також народний депутат звернувся до водіїв, особливо в таку погоду:

“Давайте бути небайдужими та підвозити людей, що голосують на узбіччі. Без грошей. Просто по-людськи. Так, як завжди робили наші діди та батьки”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі. Разумков зауважив, що війна є серйозним фактором, однак точно не єдиним. Війна, переконаний, політик, стала зручною ширмою, за якою розквітли схеми та корупція.



