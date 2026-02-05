logo_ukra

Ситуація в містах погіршується: у Раді точно знають, що потрібно робити, та закликають до людяності
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація в містах погіршується: у Раді точно знають, що потрібно робити, та закликають до людяності

Погіршення ситуації у містах: що порадили в Раді

5 лютого 2026, 13:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сніг знову спричинив транспортний колапс у Києві. Мережу інтернет заполонили відео складної ситуації на дорогах столиці — автомобілі буксують, величезні затори. Через погіршення погодних умов виникають складнощі й в інших містах. На проблеми на дорогах звернули увагу і народні депутати. 

Ситуація в містах погіршується: у Раді точно знають, що потрібно робити, та закликають до людяності

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середній сніг і традиційна катастрофа на дорогах — і в містах, і поза ними.

“Переконаний, єдине правильне рішення — кадрові висновки до НЕефективних менеджерів, які точно потрапили у дорожню галузь випадково. І снігозбиральна техніка, піщано-сольова суміш лишилися на яскравих презентаціях реформаторів”, — пояснив політик. 

Також народний депутат звернувся до водіїв, особливо в таку погоду:

“Давайте бути небайдужими та підвозити людей, що голосують на узбіччі. Без грошей. Просто по-людськи. Так, як завжди робили наші діди та батьки”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу. 

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, сьогодні кожен українець, через колосальні зовнішні зобов’язання, винен близько 8200 доларів. Нардеп пояснив, що цей борг накопичувався роками, а після повномасштабного вторгнення виріс удвічі. Разумков зауважив, що війна є серйозним фактором, однак точно не єдиним. Війна, переконаний, політик, стала зручною ширмою, за якою розквітли схеми та корупція. 




Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/11225
