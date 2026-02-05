Ситуація в містах погіршується: у Раді точно знають, що потрібно робити, та закликають до людяності

Рубрики
Сніг знову спричинив транспортний колапс у Києві. Мережу інтернет заполонили відео складної ситуації на дорогах столиці — автомобілі буксують, величезні затори. Через погіршення погодних умов виникають складнощі й в інших містах. На проблеми на дорогах звернули увагу і народні депутати.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що середній сніг і традиційна катастрофа на дорогах — і в містах, і поза ними.
Також народний депутат звернувся до водіїв, особливо в таку погоду:
