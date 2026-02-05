Ситуация в городах ухудшается: в Раде точно знают, что нужно делать, и призывают к человечности

Снег снова вызвал транспортный коллапс в Киеве. Сеть интернет заполонили видео сложной ситуации на дорогах столицы – автомобили буксуют, огромные пробки. Из-за ухудшения погодных условий возникают сложности и в других городах. На проблемы на дорогах обратили внимание и народные депутаты.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что средний снег и традиционная катастрофа на дорогах – и в городах, и вне них.

"Убежден, единственно правильное решение — кадровые выводы к НЕэффективным менеджерам, которые точно попали в дорожную отрасль случайно. И снегоуборочная техника, песчано-солевая смесь остались на ярких презентациях реформаторов", — пояснил политик.

Также народный депутат обратился к водителям, особенно в такую погоду:

"Давайте быть неравнодушными и подвозить людей, голосующих на обочине. Без денег. Просто по-человечески. Так, как всегда делали наши деды и родители".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, сегодня каждый украинец, из-за колоссальных внешних обязательств, должен около 8200 долларов. Нардеп объяснил, что этот долг скапливался годами, а после полномасштабного вторжения вырос вдвое. Разумков заметил, что война является серьезным фактором, однако точно не единственным. Война, уверен, политик, стала удобной ширмой, по которой расцвели схемы и коррупция.



