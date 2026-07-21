Хвиля мирних акцій протесту, викликана відставкою міністра оборони Михайла Федорова та конфліктом у військовому керівництві, стала найсерйознішим внутрішнім викликом для Володимира Зеленського за весь час повномасштабного вторгнення. В умовах воєнного стану масштабне невдоволення перестає бути просто елементом демократичного процесу, а перетворюється на пряму загрозу для президентської вертикалі. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чим загрожують протести безпосередньо Зеленському.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що самі протести не становлять прямої загрози президентству Зеленського. Суспільство в умовах війни здебільшого не прагне політичної нестабільності. Однак вони можуть стати небезпечними, якщо влада не реагуватиме на причини невдоволення. Для президента головний ризик не в кількості людей на вулицях, а у накопиченні відчуття, що влада втратила зв'язок із громадянами. Найближчим часом протести навряд чи призведуть до різкої політичної кризи для Зеленського. Але кожна нова хвиля невдоволення поступово впливатиме на його позиції після завершення війни, коли суспільство оцінюватиме не лише воєнні рішення, а і якість державного управління. Якщо влада демонструватиме готовність до діалогу та виправлення помилок, протестний потенціал може зменшитися. Якщо ж реакція буде закритою або силовою, це здатне прискорити втрату довіри.

Чат-бот Gemini припускає, що найбільша небезпека для Зеленського криється у руйнуванні міфу про абсолютну єдність тилу та влади. Протести б'ють по ключовому капіталу президента — його здатності виступати єдиним легітимним голосом нації на міжнародній арені. Загострення внутрішньої політичної боротьби послаблює позиції України в діалозі з союзниками, які прискіпливо стежать за стабільністю всередині країни. Більше того, незадоволення очолили ветерани, чий авторитет у суспільстві є беззаперечним. Якщо кадровий компроміс провалиться, безстрокові мітинги переростуть у перманентну політичну кризу. Це змусить главу держави шукати радикальніші кроки, аж до оголошення про підготовку до виборів одразу після зниження інтенсивності бойових дій. Влада буде змушена ділитися впливом.

Чат-бот Grok гадає, що найімовірніше, Зеленський буде змушений пожертвувати Сирським, щоб зберегти політичну стабільність. Однак стратегічний ризик полягає в тому, що механізм тиску на владу через масові акції може стати новою нормою української політики в умовах воєнного стану. Це підриває легітимність рішень президента, адже будь-яка непопулярна кадрова зміна тепер може переростати у загальнонаціональний протест. Для Зеленського це означає звуження маневру та необхідність враховувати не лише військову доцільність, а й публічний резонанс.

Усі три боти сходяться на головному: безпосередньої загрози швидкого повалення влади немає, але кожна нова хвиля протестів поступово підточує головний капітал президента — довіру та здатність ухвалювати рішення без огляду на площу. Найбільш песимістичний сценарій передбачає перманентну політичну кризу, найбільш оптимістичний — деескалацію через публічний діалог. Спільне застереження: ігнорування вимог або силова реакція прискорять втрату контролю, тоді як компроміс дозволить зберегти стабільність ціною часткового перерозподілу впливу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи готовий Зеленський відправити у відставку Сирського за версією ШІ.



