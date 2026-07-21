Волна мирных акций протеста, вызванная отставкой министра обороны Михаила Федорова и конфликтом в военном руководстве, стала серьезнейшим внутренним вызовом для Владимира Зеленского за все время полномасштабного вторжения. В условиях военного положения масштабное недовольство перестает быть просто элементом демократического процесса, а превращается в прямую угрозу президентской вертикали. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, чем угрожают протесты непосредственно Зеленскому.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что сами протесты не представляют прямой угрозы президентству Зеленского. Общество в условиях войны в большинстве своем не стремится к политической нестабильности. Однако они могут стать опасными, если власти не будут реагировать на причины недовольства. Для президента главный риск не в количестве людей на улицах, а в накоплении ощущения, что власти потеряли связь с гражданами. В ближайшее время протесты вряд ли приведут к резкому политическому кризису для Зеленского. Но каждая новая волна недовольства будет постепенно влиять на его позиции после завершения войны, когда общество будет оценивать не только военные решения, но и качество государственного управления. Если власти будут демонстрировать готовность к диалогу и исправить ошибки, протестный потенциал может уменьшиться. Если же реакция будет закрытой или силовой, это может ускорить потерю доверия.

Чат-бот Gemini предполагает, что самая большая опасность для Зеленского кроется в разрушении мифа об абсолютном единстве тыла и власти. Протесты бьют по ключевому капиталу президента – его способности выступать единственным легитимным голосом нации на международной арене. Обострение внутренней политической борьбы ослабляет позиции Украины в диалоге с союзниками, которые придирчиво следят за стабильностью внутри страны. Более того, недовольство возглавили ветераны, чей авторитет в обществе бесспорен. Если кадровый компромисс провалится, бессрочные митинги перерастут в перманентный политический кризис. Это заставит главу государства искать более радикальные шаги, вплоть до объявления о подготовке к выборам сразу после снижения интенсивности боевых действий. Власть будет вынуждена делиться влиянием.

Чат-бот Grok полагает, что вероятнее всего, Зеленский будет вынужден пожертвовать Сырским, чтобы сохранить политическую стабильность. Однако стратегический риск состоит в том, что механизм давления на власть через массовые акции может стать новой нормой украинской политики в условиях военного положения. Это подрывает легитимность решений президента, ведь любое непопулярное кадровое изменение теперь может перерастать в общенациональный протест. Для Зеленского это означает сужение маневра и необходимость учитывать не только военную целесообразность, но публичный резонанс.

Все три бота сходятся на главном: непосредственной угрозы быстрого ниспровержения власти нет, но каждая новая волна протестов постепенно подтачивает главный капитал президента — доверие и способность принимать решение без учета площади. Наиболее пессимистический сценарий предполагает перманентный политический кризис, наиболее оптимистичный – деэскалацию через публичный диалог. Общая оговорка: игнорирование требований или силовая реакция ускорят потерю контроля, тогда как компромисс позволит сохранить стабильность ценой частичного перераспределения влияния.

Напомним: портал "Комментарии" писал, готов Зеленский отправить в отставку Сырского по версии ИИ.



