Сибіга раптово зібрався на поклін до Китаю: у МЗС шокували планами

Україна та Китай активно працюють над узгодженням дат для майбутнього візиту міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Китаю. Про це повідомив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, під час брифінгу в Києві в середу. За словами Тихого, цей візит, коли він відбудеться, має стати важливим етапом у розвитку українсько-китайського діалогу, сприяючи зміцненню співпраці між двома державами.

Порядок денний цього візиту передбачає обговорення кількох важливих питань. Одним з основних аспектів є активізація ролі Китаю в міжнародних зусиллях щодо припинення військової агресії Росії проти України. Крім того, планується обговорити розвиток двосторонніх відносин у торговельно-економічній та гуманітарній сферах, що сприятиме подальшому зміцненню співпраці між країнами. Однак, як зазначили в МЗС, деталі візиту та конкретні дати будуть оприлюднені пізніше.

Зазначимо, що Андрій Сибіга вже мав продуктивну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван І під час Мюнхенської конференції з безпеки в лютому цього року. Після цієї зустрічі він запрошував Ван І відвідати Україну, а той, у свою чергу, запросив Сибігу відправитися до Китаю. Обидві сторони погодились на подальші кроки щодо узгодження дат для візиту.

Георгій Тихий також підкреслив, що цей візит стане важливим для подальшого розвитку співпраці між Україною та Китаєм, зокрема в контексті актуальних міжнародних питань. Враховуючи теперішню геополітичну ситуацію, цей візит має стратегічне значення для зміцнення двосторонніх відносин та активізації зусиль на міжнародній арені.

