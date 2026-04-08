Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика Украины 2026 Сибига внезапно собрался на поклон в Китай: в МИД шокировали планами
Сибига внезапно собрался на поклон в Китай: в МИД шокировали планами

Основным вопросом этого визита стало бы более активное вовлечение Китая в международные усилия по прекращению военной агрессии России против Украины

8 апреля 2026, 15:05
Клименко Елена

Украина и Китай активно работают над согласованием дат для предстоящего визита министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Китай. Об этом сообщил Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины, во время брифинга в Киеве в среду. По словам Тихого, этот визит, когда он состоится, должен стать важным этапом в развитии украино-китайского диалога, способствуя укреплению сотрудничества между двумя государствами.

Фото: из открытых источников

Повестка дня этого визита предусматривает обсуждение нескольких важных вопросов. Одним из основных аспектов является активизация роли Китая в международных усилиях по прекращению военной агрессии России против Украины. Кроме того, планируется обсудить развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной областях, что будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между странами. Однако, как отметили в МИДе, детали визита и конкретные даты будут обнародованы позже.

Отметим, что у Андрея Сибига уже была продуктивная встреча с министром иностранных дел Китая Ван I во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. После этой встречи он приглашал Ван I посетить Украину, а тот, в свою очередь, пригласил Сибига отправиться в Китай. Обе стороны согласились на дальнейшие шаги по согласованию дат для визита.  

Георгий Тихий также подчеркнул, что этот визит станет важным для дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Китаем, в частности, в контексте актуальных международных вопросов. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, этот визит имеет стратегическое значение для укрепления двусторонних отношений и активизации усилий на международной арене.

Портал "Комментарии" уже писал , что правительство Венгрии официально обнародовало новые подробности в расследовании дела, связанного с инкассаторскими автомобилями и изъятием больших сумм денег и драгоценных металлов. В заявлении, сделанном представителем венгерского правительства Золтаном Ковачем, отмечено, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) опубликовала новые доказательства относительно инцидента, произошедшего 5 марта.



