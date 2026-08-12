Шоковані навіть нардепи: як виживати українцям

Мінімальна зарплата в Україні наднизька, навіть не порівнюючи її з показниками країн Європейського союзу. Прожити на 8 тис. грн в умовах війни та постійного підвищення цін дуже складно. Це помітили й у Верховній Раді.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Україні найнижча мінімальна зарплата серед європейських країн. 169 євро, що дорівнює понад 8 тисяч гривень, пояснив політик.

“Що таке сьогодні 8 тисяч гривень? Це заплатити за комуналки та на решту купити трохи ковбаси з хлібом. А як прожити місяць на ці гроші? От у нас на носі 1 вересня, дітей треба збирати в школи. На що має вистачити цих грошей?”, — запитує народний обранець.

Питань багато, а відповідей нуль, підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовим обіцяли значні доплати, однак у липні грошей бійці поки не отримали. До того ж ці виплати не грошове забезпечення, а доплати, і їх можуть скасувати.

Народний депутат Юрій Павленко підтвердив, що військовим дійсно можуть скасувати виплати. Звичайно, тому що премія регулюється просто наказом міністерства.

“Сьогодні дає, завтра не дає. Щобільше, якщо ми говоримо про щомісячне грошове забезпечення, то його, згідно з Конституцією, не можна зменшувати. Конституція чітко говорить: "Не можна погіршувати соціальні стандарти”, а це щомісячне, це чітко все власність людини. І податки, які з нього платяться — пенсійний збір, пенсія, яка далі нараховується, це вже власність людини, яку ніхто не може забрати”, — пояснив політик.

При цьому премія, за його словами, можна збільшувати чи зменшувати — це право міністра оборони чи Міністерства оборони.