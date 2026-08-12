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Шокированы даже нардепы: как выживать украинцам

Народный депутат шокирован уровнем минимальной зарплаты в Украине

12 августа 2026, 19:47
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Кречмаровская Наталия

Минимальная зарплата в Украине сверхнизкая, даже не сравнивая ее с показателями стран Европейского союза. Прожить на 8 тыс. грн. в условиях войны и постоянного повышения цен очень сложно. Это было замечено и в Верховной Раде.

Шокированы даже нардепы: как выживать украинцам

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Украине самая низкая минимальная зарплата среди европейских стран. 169 евро, что составляет более 8 тысяч гривен, объяснил политик.

"Что такое сегодня 8 тысяч гривен? Это заплатить за коммуналки и на остальное купить немного колбасы с хлебом. А как прожить месяц на эти деньги? Вот у нас на носу 1 сентября детей надо собирать в школы. На что должно хватить этих денег?", — спрашивает народный избранник.

Вопросов много, а ответов ноль, подытожил политик.

Шокированы даже нардепы: как выживать украинцам - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военным обещали значительные доплаты, однако в июле денег бойцы пока не получили. К тому же эти выплаты не денежное довольствие, а доплаты, и их могут отменить.

Народный депутат Юрий Павленко подтвердил, что военным действительно могут быть отменены выплаты. Конечно, потому что премия регулируется просто приказом министерства.

"Сегодня дает, завтра не дает. Что больше, если мы говорим о ежемесячном денежном довольствии, то его, согласно Конституции, нельзя уменьшать. Конституция четко говорит: "Нельзя ухудшать социальные стандарты", а это ежемесячное, это четко вся собственность человека. И налоги, которые с него платятся — пенсионный сбор, пенсия, которая дальше начисляется, это уже собственность человека, которого никто не может забрать”, — объяснил политик.

При этом премия, по его словам, можно увеличивать или уменьшать – это право министра обороны или Министерства обороны.



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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0fRGTURZBDYXamdXU5SV2GZinPNnxdtTp3XJvnVVkYecTSG566KjHBa4hqtXHYAoWl
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