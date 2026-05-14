81545

2305.53

43.96

51.44

Що відбувається з мобілізацією в Україні: відповідь вразила навіть нардепа
Що відбувається з мобілізацією в Україні: відповідь вразила навіть нардепа

Народний депутат Бужанський про проблеми з мобілізацією та дії Федорова

14 травня 2026, 19:49
Кречмаровская Наталия

Проблеми з мобілізацією в Україні масштабуються — щодня в мережі інтернет з’являються нові відео силових мобілізаційних заходів. Навіть народні депутати вказують на проблеми та свавілля ТЦК. 

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський давав завдання новому міністру оборони Михайлу Федорову ліквідувати таке явище, як “бусифікація”. Наразі відомо, що готується масштабна реформа системи мобілізації, в мережу інтернет “зливають” певні інсайди, однак остаточного проєкту рішення немає. А проблеми з мобілізацією не зникають. 

Народний депутат Максим Бужанський скористався новою функцією в “Дії” та спробував з’ясувати важливе питання.

“У Дії з'явився помічник зі штучним інтелектом. Поставив йому досить просте питання, про результати судіть самі. Крута штука, одним словом, люди так не вміють”, — розповів Бужанський та оприлюднив скріни короткого діалогу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мобілізація, за словами нардепа Дунди, є невід'ємною складовою будь-якої сучасної війни. Питання, за його словами, лише в тому, за якими правилами вона проводиться.

Політик зазначив, що в українському суспільстві, і в тому числі серед українських депутатів, звісно, є багато нарікань стосовно існуючого процесу мобілізації. Навіть міністру оборони Федорову було задання змінити цей процес і зробити його більш справедливим. Проблема лише в тому, що за існуючих умов мало що можна змінити. Умовним косметичним ремонтом цей процес не вирішити, переконаний політик.

Однак, за його словами, ситуацію можна виправити — лише за рахунок докорінної зміни державного управління.




Джерело: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21213
