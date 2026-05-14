Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа

Проблемы с мобилизацией в Украине масштабируются – ежедневно в сети интернет появляются новые видео силовых мобилизационных мероприятий. Даже народные депутаты указывают на проблемы и произвол ТЦК.

Президент Украины Владимир Зеленский давал задачу новому министру обороны Михаилу Федорову ликвидировать такое явление, как "бусификация". Известно, что готовится масштабная реформа системы мобилизации, в сеть интернет "сливают" определенные инсайды, однако окончательного проекта решения нет. А проблемы с мобилизацией не исчезают.

Народный депутат Максим Бужанский воспользовался новой функцией в "Дии" и попытался выяснить важный вопрос.

"У Дии появился помощник с искусственным интеллектом. Задал ему достаточно простой вопрос, о результатах судите сами. Крутая штука, одним словом, люди так не умеют", — рассказал Бужанский и обнародовал скрины короткого диалога.

Политик отметил, что в украинском обществе, и в том числе среди украинских депутатов, конечно, много нареканий относительно существующего процесса мобилизации. Даже министру обороны Федорову было задание изменить этот процесс и сделать его более справедливым. Проблема только в том, что в существующих условиях мало что можно изменить. Условным косметическим ремонтом этот процесс не решить, уверен политик.

Однако, по его словам, ситуацию можно исправить – только за счет коренного изменения государственного управления.



