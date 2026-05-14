Главная Новости Политика Украины 2026 Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа
Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа

Народный депутат Бужанский о проблемах с мобилизацией и действиях Федорова

14 мая 2026, 19:49
Кречмаровская Наталия

Проблемы с мобилизацией в Украине масштабируются – ежедневно в сети интернет появляются новые видео силовых мобилизационных мероприятий. Даже народные депутаты указывают на проблемы и произвол ТЦК.

Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский давал задачу новому министру обороны Михаилу Федорову ликвидировать такое явление, как "бусификация". Известно, что готовится масштабная реформа системы мобилизации, в сеть интернет "сливают" определенные инсайды, однако окончательного проекта решения нет. А проблемы с мобилизацией не исчезают.

Народный депутат Максим Бужанский воспользовался новой функцией в "Дии" и попытался выяснить важный вопрос.

"У Дии появился помощник с искусственным интеллектом. Задал ему достаточно простой вопрос, о результатах судите сами. Крутая штука, одним словом, люди так не умеют", — рассказал Бужанский и обнародовал скрины короткого диалога.

Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа - фото 2
Что происходит с мобилизацией в Украине: ответ поразил даже нардепа - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мобилизация, по словам нардепа Дунды, является неотъемлемой составляющей любой современной войны. Вопрос, по его словам, только в том, по каким правилам она проводится.

Политик отметил, что в украинском обществе, и в том числе среди украинских депутатов, конечно, много нареканий относительно существующего процесса мобилизации. Даже министру обороны Федорову было задание изменить этот процесс и сделать его более справедливым. Проблема только в том, что в существующих условиях мало что можно изменить. Условным косметическим ремонтом этот процесс не решить, уверен политик.

Однако, по его словам, ситуацию можно исправить – только за счет коренного изменения государственного управления.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/21213
