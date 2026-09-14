Що робити, щоб втечі генпрокурорів припинилися: експерт назвав вихід

Багато хто наразі задається питанням: що робити з генпрокурором, який втік? Відповідь на це питання знаходиться на поверхні: передусім треба виправити систему призначення генпрокурора, щоб такого не сталося знову. Бо втече й наступний. Про це розповів громадський діяч, підприємець Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, епоха "100% моєї людини" має завершитися. Прозоре призначення генпрокурора потрібно нам як основа для верховенства права, а також це наше зобов'язання перед європейськими партнерами, без підтримки яких ми б зараз не могли триматися.

"Потрібно якнайшвидше розглянути й ухвалити законопроєкт 15343 щодо посилення незалежності посади Генерального прокурора", – наголошує Валерій Пекар.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду.

Також "Коментарі" писали – народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев може стати наступним генеральним прокурором України. Його кандидатуру розглядають на цю посаду після заяви Руслана Кравченка про відставку. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах.

Гетманцев був обраний до Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під №20. Нині він очолює парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Як зазначає рух "Чесно", у 2017 році політик також брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду. Крім того, він є професором кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.