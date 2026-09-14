Действительно ли Кравченко готовился к бегству заранее: как изменить ситуацию

Бегство генерального прокурора и обстоятельства его отъезда за границу породили не только вопрос о персональной ответственности Руслана Кравченко, но и о том, кто и как назначает руководителя прокуратуры. Может ли подобная ситуация повториться со следующим генпрокурором? И готовы ли власти отказаться от практики назначения "своего человека", заменив его прозрачной процедурой и реальными гарантиями независимости? Эксперты также оценивают, не получил ли Кравченко достаточно времени для подготовки к отъезду и завершению собственных действий в должности.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Эпоха "100% моего человека" должна завершиться

Общественный деятель, предприниматель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь отметил, многие кто сейчас задается вопросом: что делать с бежавшим генпрокурором? Ответ на этот вопрос находится на поверхности: прежде всего, нужно исправить систему назначения генпрокурора, чтобы такого не произошло снова. Ибо убежит и следующий.

Эксперт отмечает, что эпоха "100% моего человека" должна завершиться. Прозрачное назначение генпрокурора нужно нам как основа для верховенства права, а также это наше обязательство перед европейскими партнерами, без поддержки которых мы сейчас не могли бы держаться.

"Нужно как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект 15343 об усилении независимости должности Генерального прокурора", – отмечает Валерий Пекарь.

Зеленский дал Кравченко целую неделю

Журналист и основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов рассказал, что Генпрокурор Кравченко якобы готовил побег заранее.

"Зеленский дал ему целую неделю, не отстранив его от должности сразу. Поэтому Генпрокурор имел целую неделю на заметку следов своей деятельности. Вывести деньги. Жену-ФОПшу он отправил а границу на пару дней раньше, чем проверил безопасность ухода; если ее не арестовали как Музу Канцлера, значит и его не тронут. И не тронули. Видео с объявлением подозрений НАБУ и САП на фоне герба записал заранее, и вывалил в соцсетях только после бегства за границу. Теперь Зеленский может увольнять его сколько угодно, и как угодно полыхать гневом", – отметил журналист.

Он замечает, дело сделано, дерьма на Кривоноса и Клименко уже набросил.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.

Также "Комментарии" писали – народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев может стать следующим генеральным прокурором Украины. Его кандидатуру рассматривают на этот пост после заявления Руслана Кравченко об отставке. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

Гетманцев был избран в Верховную Раду IX созыва по списку партии "Слуга народа" под №20. В настоящее время он возглавляет парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике. Как отмечает движение "Честно", в 2017 году политик также принимал участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда. Кроме того, он профессор кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.