Чи справді Кравченко готувався до втечі заздалегідь: як змінити ситуацію

Втеча генерального прокурора та обставини його від’їзду за кордон породили не лише питання про персональну відповідальність Руслана Кравченка, а й про те, хто і як призначає керівника прокуратури. Чи може така ситуація повторитися з наступним генпрокурором? І чи готова влада відмовитися від практики призначення "своєї людини", замінивши її прозорою процедурою та реальними гарантіями незалежності? Експерти також оцінюють, чи не отримав Кравченко достатньо часу для підготовки до від’їзду та завершення власних дій на посаді.

Руслан Кравченко. Фото: з відкритих джерел

Епоха "100% моєї людини" має завершитися

Громадський діяч, підприємець Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар зазначив, багато хто наразі задається питанням: що робити з генпрокурором, який втік? Відповідь на це питання знаходиться на поверхні: передусім треба виправити систему призначення генпрокурора, щоб такого не сталося знову. Бо втече й наступний.

Експерт зазначає, епоха "100% моєї людини" має завершитися. Прозоре призначення генпрокурора потрібно нам як основа для верховенства права, а також це наше зобов'язання перед європейськими партнерами, без підтримки яких ми б зараз не могли триматися.

"Потрібно якнайшвидше розглянути й ухвалити законопроєкт 15343 щодо посилення незалежності посади Генерального прокурора", – наголошує Валерій Пекар.

Зеленський дав Кравченку цілий тиждень

Журналіст і засновник проекту “Наші гроші” Юрій Ніколов розповів, що Генпрокурор Кравченко нібито готував втечу заздалегідь.

"Зеленський дав йому цілий тиждень, не відсторонивши його від посади відразу. Тож Генпрокурор мав цілий тиждень на замітання слідів своєї діяльності. Вивести гроші. Дружину-ФОПшу він відправив а кордон на пару днів раніше, чим перевірив безпеку відходу- якщо її не арештували як Музу Канцлера, значить і його не тронуть. І таки не тронули. Відео з оголошенням підозр НАБУ і САП на фоні герба записав заздалегідь, і вивалив в соцмережах лише після втечі закордон. Тепер Зеленський може звільняти його скільки завгодно, і як завгодно полихать гнєвом", – зазначив журналіст.

Він зауважує, справу зроблено, лайна на Кривоноса і Клименка вже накинув.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський поставив крапку у питанні генпрокурора Кравченка: до якого рішення закликав Раду.

Також "Коментарі" писали – народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев може стати наступним генеральним прокурором України. Його кандидатуру розглядають на цю посаду після заяви Руслана Кравченка про відставку. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах.

Гетманцев був обраний до Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під №20. Нині він очолює парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Як зазначає рух "Чесно", у 2017 році політик також брав участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду. Крім того, він є професором кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.