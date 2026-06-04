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Що пішло не так на зустрічі Зеленського і Порошенка: розкрито несподіваний інсайд

До зустрічі з президентом Порошенко спілкувався з главою ОП Кирилом Будановим і лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією

4 червня 2026, 21:25
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Клименко Елена

Під час зустрічі 26 травня між президентом Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком виникла напружена дискусія, яка неодноразово переходила на емоційно підвищений тон і супроводжувалася взаємними звинуваченнями. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела.

Що пішло не так на зустрічі Зеленського і Порошенка: розкрито несподіваний інсайд

Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників, Порошенко прибув на Банкову разом з іншими керівниками парламентських фракцій, однак саме він став останнім учасником переговорів із главою держави того дня. Перед самою зустріччю, як зазначається, з ним контактували лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та керівник Офісу президента Кирило Буданов, намагаючись попередньо окреслити формат і межі розмови.

Втім, під час самої зустрічі обговорення швидко вийшло за рамки запланованого сценарію. Порошенко, за словами джерел, приніс із собою роздруковані матеріали з соціальних мереж, включно з мемами та критичними публікаціями, і заявив про нібито системну кампанію дискредитації проти нього з боку влади та наближених до неї осіб.

У відповідь, як стверджують учасники розмови, Зеленський різко відреагував, звинувативши Порошенка у перебільшенні ролі "жертви" та нагадавши про активність його прихильників у мережі, яка, на думку президента, також має агресивний характер і потребує значних ресурсів. Окремо Зеленський порушив питання політичної підтримки Порошенком можливих опонентів чинної влади, зокрема посла України у Великій Британії Валерія Залужного. 

Порошенко, зі свого боку, пояснив свої дії тим, що за умов, коли проти нього нібито застосовується адміністративний і ресурсний вплив держави, він змушений шукати підтримки серед різних політичних і суспільних гравців, здатних впливати на баланс сил. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російський правитель Володимир Путін заявив про готовність до переговорного процесу щодо завершення війни проти України та допустив можливість певних компромісів. Водночас він наголосив, що бачення Москви щодо майбутнього окупованих територій залишається незмінним. 



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