В ходе встречи 26 мая между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко возникла напряженная дискуссия, которая неоднократно переходила на эмоционально повышенный тон и сопровождалась взаимными обвинениями. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники.

Фото: из открытых источников

По данным собеседников, Порошенко прибыл на Банковую вместе с другими руководителями парламентских фракций, однако он стал последним участником переговоров с главой государства в тот день. Перед самой встречей, как отмечается, с ним контактировали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель офиса президента Кирилл Буданов, пытаясь предварительно очертить формат и границы разговора.

Впрочем, во время самой встречи обсуждение быстро вышло за рамки запланированного сценария. Порошенко, по словам источников, принес с собой распечатанные материалы из социальных сетей, включая мемы и критические публикации, и заявил о якобы системной кампании дискредитации против него со стороны власти и приближенных к ней лиц.

В ответ, как утверждают участники разговора, Зеленский резко отреагировал, обвинив Порошенко в преувеличении роли "жертвы" и напомнив об активности его сторонников в сети, которая, по мнению президента, также носит агрессивный характер и нуждается в значительных ресурсах. Отдельно Зеленский поднял вопрос политической поддержки Порошенко возможных оппонентов действующей власти, в частности, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Порошенко, со своей стороны, объяснил свои действия тем, что в условиях, когда против него якобы применяется административное и ресурсное влияние государства, он вынужден искать поддержки среди разных политических и общественных игроков, способных влиять на баланс сил.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин заявил о готовности к переговорному процессу по завершению войны против Украины и допустил возможность определенных компромиссов. В то же время он подчеркнул, что видение Москвы по поводу будущего оккупированных территорий остается неизменным.