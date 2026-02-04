Садовий поскаржився, що двічі впав через ожеледицю: коментарі львів’ян шокували

Цьогорічна зима додала чимало проблем сильні морози тримаються у багатьох областях України. Українці скаржаться на ожеледицю — міські голови запевняють, що все під контролем. Однак лід нікого не шкодує — падають навіть мери.

Андрій Садовий. Фото з відкритих джерел

Львівській міський голова Андрій Садовий розповів, що сьогодні впав вже двічі.

“Виявилося, що робити присідання зранку — недостатньо, щоб втриматися на льоду. Комунальні служби працюють у посиленому режимі й роблять усе можливе. Але ситуація на дорогах справді складна. Будьте обережні, будь ласка!”, — написав очільник міста.

Містяни під його дописом у Facebook залишили чимало різких коментарів — на ділі виявляється не зовсім так, як запевняє мер. Як то:

- Можна уточнити, де працюють служби Тротуари суцільна ковзанка(((

- Шкода, що в травмпункті не побували

- Піском ніхто не засипав, зима закінчується, жодного двірника на вулиці

- Ви точно у Львові?? Чи може Ви так впали, що втратили відчуття реальності чи (не дай Бог) здоровий глузд??? І тепер Ви всюди *бачите* (після падіння)) комунальні служби, які несамовито прибирають Львів.....

- Не пасую так над Львів'янами …!!!! Засиділись ви на кріслі, пора складати чемодан

- Головне пропіаритись! Жахливішої ситуації, ніж нинішня зима, ще не було. Пройдіться вулицями, АндріЙванич, там з дахів важкі льодяні бурулі скоро падатимуть на голови.

- А чому не посипають тою в 2, чи то 3 рази дорожчою ніж у інших областях, технічною сіллю ? Я пересуваюся різними частинами Львова, посипають хіба люди і власники крамниць де-не-де ... Це торба якась, довкола один суцільний лід. Андрій Садовий, ви просто жахливий мер міста, може вже підете з цієї посади, так всюди лажаєте де тільки можна ... Я мешкаю на одній з центральних бічних вулиць, пересуватися можна тільки по сліду колеса авто по дорозі, але вчора і ця ділянка покривалася льодом... Шкода, що ті ваші 2 рази впав розум вам нормально не потрясуть і ви не почнете працювати для мешканців міста. Бо всі ваші "великі" проєкти то як вся ваша робота: накрадено і недороблено. Коли вам вже наїстеся???

