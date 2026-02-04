Садовый пожаловался, что дважды упал из-за гололеда: комментарии львовян шокировали

Нынешняя зима добавила немало проблем, сильные морозы держатся во многих областях Украины. Украинцы жалуются на гололед – городские головы уверяют, что все под контролем. Однако лед никого не жалеет – падают даже мэры.

Андрей Садовый. Фото из открытых источников

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что сегодня упал уже дважды.

"Оказалось, что делать приседания с утра — недостаточно, чтобы удержаться на льду. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное. Но ситуация на дорогах действительно сложная. Будьте осторожны, пожалуйста!", — написал глава города.

Горожане под его сообщением в Facebook оставили немало резких комментариев – на деле оказывается не совсем так, как уверяет мэр. Как то:

- Можно уточнить, где работают службы Тротуары сплошной каток((((

- Жаль, что в травмпункте не побывали

- Песком никто не засыпал, зима заканчивается, ни одного дворника на улице

- Вы точно во Львове? Может ли Вы так упали, что потеряли чувство реальности или (не дай Бог) здравый смысл? И теперь Вы повсюду *видите* (после падения)) коммунальные службы, которые неистово убирают Львов.

- Не пасую так над Львовянами…!!!! Засиделись вы на кресле, пора складывать чемодан

- Главное пропиариться! Более ужасной ситуации, чем нынешняя зима, еще не было. Пройдитесь по улицам, Андрий Иваныч, там с крыш тяжелые ледяные сосульки скоро будут падать на головы.

- А почему не посыпают той в 2, то ли 3 раза дороже чем в других областях, технической солью? Я передвигаюсь по разным частям Львова, посыпают разве люди и владельцы магазинов кое-где... Это торба какая-то, вокруг один сплошной лед. Андрей Садовый, вы просто ужасный мэр города, может уже уйдете с этой должности, так повсюду лажаете где только можно... Я живу на одной из центральных боковых улиц, передвигаться можно только по следу колеса авто по дороге, но вчера и этот участок покрывался льдом... Жаль, что те ваши 2 раза упал разум вам нормально не потрясут и вы не начнете работать для жителей города. Ибо все ваши "большие" проекты то как вся ваша работа: украдено и недоделано. Когда вам уже наедитесь???

