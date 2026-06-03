Рютте підготував кардинальну пропозицію для України: озвучено інтригуючий прогноз

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 червня здійснив робочий візит до Києва. Ця поїздка стала помітною політичною подією напередодні важливого саміту Північноатлантичного альянсу, який запланований на 7–8 липня в Анкарі.

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Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що візит має не лише протокольний, а й глибший політичний зміст. За його оцінкою, поїздка генерального секретаря НАТО до української столиці пов’язана з необхідністю узгодження ключових позицій між Києвом і керівництвом Альянсу перед міжнародною зустріччю високого рівня.

Експерт підкреслює, що однією з головних цілей візиту є координація підходів у сфері безпеки та оборонної співпраці. Йдеться про синхронізацію бачення щодо подальших кроків у взаємодії України з НАТО, а також формування спільних меседжів напередодні саміту.

Крім того, важливим елементом цього приїзду є демонстраційний ефект для інших країн-членів Альянсу. Таким чином, показується, що Україна вже фактично є частиною системного діалогу НАТО, а ключові рішення та позиції формуються з урахуванням її думки. Це має посилити політичний сигнал єдності всередині Альянсу.

Подорожній також наголошує, що такі візити мають символічне значення: вони підкреслюють стабільність підтримки України та її роль у безпековій архітектурі Європи. Окремо він відзначив, що дипломатичні контакти такого рівня зазвичай готують ґрунт для рішень, які ухвалюються вже на самітах.

Сам саміт НАТО в Анкарі стане ключовою подією літа для Альянсу. Україна, як підтвердив президент Володимир Зеленський, братиме в ньому участь, що додатково підсилює значення попередніх консультацій і візитів.

"Коментарі" вже писали, що командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що українські Сили оборони поступово формують умови, за яких можуть розпочатися більш вигідні переговори. На його думку, міжнародна спільнота дедалі чіткіше бачить: Росія не здатна досягти стратегічної перемоги на полі бою, а отже її позиції слабшають.