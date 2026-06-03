Рютте подготовил кардинальное предложение для Украины: озвучен интригующий прогноз

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 июня совершил рабочий визит в Киев. Эта поездка стала заметным политическим событием в преддверии важного саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре.

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Политтехнолог Юрий Подорожный считает , что визит имеет не только протокольный, но и более глубокий политический смысл. По его оценке, поездка генерального секретаря НАТО в украинскую столицу связана с необходимостью согласования ключевых позиций между Киевом и руководством Альянса перед международной встречей высокого уровня.

Эксперт подчеркивает, что одна из главных целей визита — координация подходов в сфере безопасности и оборонного сотрудничества. Речь идет о синхронизации видения дальнейших шагов во взаимодействии Украины с НАТО, а также формировании совместных месседжей накануне саммита.

Кроме того, важным элементом этого приезда является демонстрационный эффект для других стран-членов Североатлантического союза. Таким образом, показывается, что Украина фактически является частью системного диалога НАТО, а ключевые решения и позиции формируются с учетом ее мнения. Это должно усилить политический сигнал единства внутри Североатлантического союза.

Подорожный также отмечает, что такие визиты имеют символическое значение: они подчеркивают стабильность поддержки Украины и ее роль в архитектуре безопасности Европы. Отдельно он отметил, что дипломатические контакты такого уровня обычно готовят почву для решений, принимаемых уже на саммитах.

Саммит НАТО в Анкаре станет ключевым событием лета для Североатлантического союза. Украина, как подтвердил президент Владимир Зеленский, будет участвовать в нем, что дополнительно усиливает значение предварительных консультаций и визитов.

"Комментарии" уже писали , что командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий считает, что украинские Силы обороны постепенно формируют условия, при которых могут начаться более выгодные переговоры. По его мнению, международное сообщество все отчетливее видит: Россия не способна достичь стратегической победы на поле боя, а значит, ее позиции ослабевают.