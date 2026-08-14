"Спасайте себя сами": Гончаренко жестко разнес заявления власти

Украинцев предупреждают о тяжелой зиме, советуют запасаться павербанками, фонариками и теплой одеждой.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Однако власти почти не говорят о том, что именно делается для защиты энергетики, заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, общество уже услышало три основных положения: зима будет тяжелой, электроэнергии может не хватать, а главной причиной проблем являются российские атаки. Но есть еще один вопрос, на который ответа до сих пор нет.

"Когда власть нам скажет, а что же власть сделала, чтобы зима была не такой тяжелой. Я даже не говорю вообще не тяжелой, а просто не такой тяжелой. И постоянно этого четвертого пункта нет", — заявил Гончаренко.

Нардеп призвал власти конкретно рассказать, как готовят энергетическую систему к возможным атакам.

"Что сделано властью? Как защищены энергообъекты? Какие закуплены трансформаторы и другие необходимые комплектующие? Как ПВО усилено вокруг энергообъектов? Что сделано сейчас, летом, чтобы зима была не столь сложной?", — отметил политик.

По его мнению, постоянные предупреждения о сложной зиме без объяснения конкретных действий властей выглядят попыткой переложить ответственность на граждан.

"Фактически, знаете, это такое переложение ответственности. Все будет плохо, мы ничего сделать не можем. Спасайте себя сами", — подчеркнул народный депутат.

Гончаренко добавил, что от власти ожидают не прогнозов о холодном времени года, а конкретных результатов подготовки.

"Мне казалось, власть выбирают не для того, чтобы она сообщала нам, что зима будет и будет тяжелой. А для того, чтобы власть что-то делала. И этого у нас нет. А так сообщить нам, что зима будет, может кто-нибудь с календариком… А готовы ли мы к зиме? Вопрос открытый", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах зимой будет самая сложная ситуация по версии ИИ.



