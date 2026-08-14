"Спасайте себя сами": Гончаренко жестко разнес заявления власти

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Кречмаровская Наталия
Украинцев предупреждают о тяжелой зиме, советуют запасаться павербанками, фонариками и теплой одеждой.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Однако власти почти не говорят о том, что именно делается для защиты энергетики, заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, общество уже услышало три основных положения: зима будет тяжелой, электроэнергии может не хватать, а главной причиной проблем являются российские атаки. Но есть еще один вопрос, на который ответа до сих пор нет.
Нардеп призвал власти конкретно рассказать, как готовят энергетическую систему к возможным атакам.
По его мнению, постоянные предупреждения о сложной зиме без объяснения конкретных действий властей выглядят попыткой переложить ответственность на граждан.
Гончаренко добавил, что от власти ожидают не прогнозов о холодном времени года, а конкретных результатов подготовки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких городах зимой будет самая сложная ситуация по версии ИИ.