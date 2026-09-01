Різатимуть по живому: які жорсткі рішення Зеленському доведеться ухвалити

Україна у 2026 році може перейти до значно жорсткішої економії, якщо дефіцит коштів на оборону залишатиметься критичним. Популярні моделі штучного інтелекту, аналізуючи заяву прем’єр-міністра України Сергія Корецького про необхідність економити, зійшлися в одному: другорядні цивільні видатки доведеться скорочувати, щоб вивільнити гроші для армії. Однак чи відмовиться від іміджевих проєктів президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT пропонує поставити на паузу частину іміджевих проєктів, непріоритетне будівництво, дублювання державних установ та надмірні адміністративні витрати. Окремо модель згадує можливе скорочення “Національного кешбеку” та капітальних видатків міністерств.

Але головний прогноз ChatGPT стосується Володимира Зеленського. На думку моделі, якщо питання стоятиме саме про пошук грошей для армії, президент, найімовірніше, погодиться на скорочення. Політичний тиск лише посилюватиметься.

Чат-бот Gemini пропонує діяти ще жорсткіше. Першими під скорочення можуть потрапити масштабні цивільні інфраструктурні проєкти — нові розв’язки, великі ремонти доріг далеко від фронту та необов'язковий благоустрій. Наступний напрям — державний апарат, численні держагентства, ради та збиткові держпідприємства.

Також Gemini вважає, що Зеленський змушений буде погодитися з цими рішеннями. У нього просто немає вибору. Західні партнери чітко дали зрозуміти, що їхня допомога не покриває прямі військові витрати — армію Україна фінансує виключно за власні кошти. Водночас модель вважає, що базові соціальні виплати чіпати не варто.

Чат-бот Grok фактично підтримує той самий підхід, але використовує найжорсткішу формулу: у 2026 році треба “різати без сентиментів те, що не стріляє і не лікує”. Під ніж, на думку моделі, можуть піти роздутий чиновницький апарат, рекламні та піар-проєкти, частина культурних і спортивних програм, а також неефективні субсидії бізнесу.

При цьому Grok також прогнозує згоду Зеленського. Однак модель бачить головну проблему не в самому рішенні президента, а в його реалізації: чи вистачить політичної волі скоротити витрати, які вигідні не пересічним українцям, а чиновницькій та бізнесовій системі.

Усі три моделі фактично погоджуються: першими треба скорочувати цивільні та іміджеві витрати, непріоритетне будівництво, адміністративний апарат і програми з сумнівною ефективністю, а не пенсії чи зарплати лікарів, учителів і військових.

Різниця — у жорсткості підходу. Gemini пропонує масштабне переформатування бюджету, Grok говорить про радикальні скорочення, а ChatGPT більше наголошує на політичній проблемі.

Щодо Зеленського прогноз однозначний: якщо гроші справді потрібні для утримання фронту, президент, найімовірніше, буде змушений погодитися на непопулярні скорочення. Питання лише в тому, чи торкнуться вони справді зайвих витрат, а не знову ляжуть на звичайних громадян.

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