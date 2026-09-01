Украина в 2026 году может перейти к более жесткой экономии, если дефицит средств на оборону будет оставаться критическим. Популярные модели искусственного интеллекта, анализируя заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого о необходимости экономить, сошлись в одном: второстепенные гражданские расходы придется сокращать, чтобы освободить деньги для армии. Однако откажется ли от имиджевых проектов президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT предлагает поставить на паузу часть имиджевых проектов, неприоритетное строительство, дублирование государственных учреждений и чрезмерные административные расходы. Отдельно модель упоминает о возможном сокращении "Национального кэшбека" и капитальных расходов министерств.

Но главный прогноз ChatGPT касается Владимира Зеленского. По мнению модели, если вопрос будет стоять именно о поиске денег для армии, президент скорее всего согласится на сокращение. Политическое давление будет только усиливаться.

Чат-бот Gemini предлагает действовать еще жестче. Первыми под сокращение могут попасть масштабные гражданские инфраструктурные проекты – новые развязки, большие ремонты дорог вдали от фронта и необязательное благоустройство. Следующее направление – государственный аппарат, многочисленные госагентства, советы и убыточные госпредприятия.

Также Gemini считает, что Зеленский вынужден будет согласиться с этими решениями. У него просто нет выбора. Западные партнеры четко дали понять, что их помощь не покрывает прямые военные расходы – армию Украина финансирует исключительно за собственные средства. В то же время, модель считает, что базовые социальные выплаты трогать не стоит.

Чат-бот Grok фактически поддерживает тот же подход, но использует самую жесткую формулу: в 2026 году нужно "резать без сантиментов то, что не стреляет и не лечит". Под нож, по мнению модели, могут пойти раздутый чиновник, рекламные и пиар-проекты, часть культурных и спортивных программ, а также неэффективные субсидии бизнеса.

При этом Grok также прогнозирует согласие Зеленского. Однако модель видит главную проблему не в самом решении президента, а в его реализации: хватит ли политической воли сократить расходы, выгодные не рядовым украинцам, а чиновничьей и бизнес-системе.

Все три модели фактически согласны: первыми нужно сокращать гражданские и имиджевые расходы, неприоритетное строительство, административный аппарат и программы с сомнительной эффективностью, а не пенсии или зарплаты врачей, учителей и военных.

Разница – в жесткости подхода. Gemini предлагает масштабное переформатирование бюджета, Grok говорит о радикальных сокращениях, а ChatGPT больше подчеркивает политическую проблему.

Что касается Зеленского, прогноз однозначен: если деньги действительно нужны для удержания фронта, президент, скорее всего, будет вынужден согласиться на непопулярные сокращения. Вопрос лишь в том, коснутся ли они действительно лишних расходов, а не снова лягут на обычных граждан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое решение может завершить войну в Украине.



