Рішення прийнято: чи відмінив Верховний Суд санкції Зеленського проти Порошенка

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Кравцев Сергей
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив експрезиденту України Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього рішенням Ради національної безпеки і оборони.
Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Фото: з відкритих джерел
Відповідне рішення оголосила колегія суддів.
П’ятий резидент заявив, що оскаржить рішення у Великій палаті Верховного Суду.
Він також висловив упевненість, що виграє справу в ЄСПЛ.
Петро Порошенко назвав санкції "незаконними" та "політично мотивованими".
Нагадаємо, у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти низки осіб, серед яких — п'ятий президент України Петро Порошенко.
Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, транзиту, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон. Вони запроваджені безстроково.
Порошенко оскаржив це рішення у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Він заявляв про нібито тиск на суд і звинуватив у цьому заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.
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