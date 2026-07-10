Рішення прийнято: чи відмінив Верховний Суд санкції Зеленського проти Порошенка

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив експрезиденту України Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, запроваджених проти нього рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Фото: з відкритих джерел

Відповідне рішення оголосила колегія суддів.

"У задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича, за участю третіх осіб, РНБО, Кабміну, Мінекономіки про визнання протиправним і скасування указу відмовити", — оголосила суддя.

П’ятий резидент заявив, що оскаржить рішення у Великій палаті Верховного Суду.

Він також висловив упевненість, що виграє справу в ЄСПЛ.

Петро Порошенко назвав санкції "незаконними" та "політично мотивованими".

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти низки осіб, серед яких — п'ятий президент України Петро Порошенко.

Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій, транзиту, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон. Вони запроваджені безстроково.

Порошенко оскаржив це рішення у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Він заявляв про нібито тиск на суд і звинуватив у цьому заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.

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