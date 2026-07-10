Решение принято: отменил ли Верховный Суд санкции Зеленского против Порошенко

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал экспрезиденту Украины Петру Порошенко в удовлетворении иска об отмене санкций, введенных против него решением Совета национальной безопасности и обороны.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: из открытых источников

Соответствующее решение огласила коллегия судей.

"В удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу, с участием третьих лиц, СНБО, Кабмина, Минэкономики о признании противоправным и отмене указа отказать", — объявила судья.

Пятый резидент заявил, что обжалует решение в Большой палате Верховного Суда.

Он также выразил уверенность, что выиграет дело в ЕСПЧ.

Петр Порошенко назвал санкции "незаконными" и "политически мотивированными".

Напомним, в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда лиц, среди которых – пятый президент Украины Петр Порошенко.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, транзита, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за границу. Они введены бессрочно.

Порошенко обжаловал данное решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Он заявлял о якобы давлении на суд и обвинил в этом заместитель руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Читайте на портале "Комментарии" — 7 июля президент Владимир Зеленский ввел санкции, которые, в частности, затронули бывшего народного депутата Борислава Березы. Экснардеп прокомментировал решение с иронией. По вашему мнению, оправдано ли такое решение, учитывая, что экснардеп последовательно критиковал Владимира Зеленского во время войны? Если нет, то какие они могут иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.



