"Ричав, як лев": нардеп іронічно відреагував на дивну порада очільниці МВФ

Народний депутат України та голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з іронією прокоментував резонансну мотиваційну пораду директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, яка закликала "ричати, як лев", щоб налаштуватися на успіх.

Данило Гетманцев. Фото з відкритих джерел

Данило Гетманцев у дописі в соцмережах розповів, що особисто перевірив ефективність рекомендації Георгієвої, однак порада очільниці МВФ не допомогла.

"Знаю, що вас цікавить, як там у ВР? Вода є. Тепла нема. Вірніше, тепло є, але тільки в наших серцях! Намагався "ричати як лев". Допомогло не дуже", — повідомив Гетманцев.

Раніше Крісталіна Георгієва заявила, що Україна, попри війну, має шанс стати одним із лідерів економічного зростання в Європі, але лише за умови проведення болісних реформ. Директорка МВФ радить поступову відмову від енергетичних субсидій, фіскальні зміни та боротьбу з корупцією. У кінці виступу Георгієва дала мотиваційну пораду.

"Ви повинні вірити в себе, як лев. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. Якщо ви залишите внутрішні суперечки позаду, раз і назавжди поховаєте корупцію та демонструватимете цю впевненість щодня, ви досягнете успіху", – сказала Георгієва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МВФ висунули Києву категоричну вимогу для виживання.

Також "Коментарі" писали, що Данило Гетманцев порадив українцям готуватися до нового випробування. Україна опинилася під загрозою втратити важливий фінансовий ресурс через невчасне включення до нової програми співпраці з МВФ.