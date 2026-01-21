logo

"Рычал, как лев": нардеп иронически отреагировал на странный совет главы МВФ

Нардеп Даниил Гетманцев с иронией прокомментировал совет главы МВФ Кристаллины Георгиевой.

21 января 2026, 15:45
Народный депутат Украины и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с иронией прокомментировал резонансный мотивационный совет директора-распорядительницы Международного валютного фонда Кристаллины Георгиевой, призвавшей "рычать, как лев", чтобы настроиться на успех.

"Рычал, как лев": нардеп иронически отреагировал на странный совет главы МВФ

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в сообщении в соцсетях рассказал, что лично проверил эффективность рекомендации Георгиевой, однако совет главы МВФ не помог.

"Знаю, что вас интересует, как там у ВР? Вода есть. Тепла нет. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах! Пытался "рычать как лев". Помогло не очень", — сообщил Гетманцев.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что Украина, несмотря на войну, имеет шанс стать одним из лидеров экономического роста в Европе, но только при проведении болезненных реформ. Директор МВФ советует постепенный отказ от энергетических субсидий, фискальные изменения и борьбу с коррупцией. В конце выступления Георгиева дала мотивационный совет.

"Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. Если вы оставите внутренние споры позади, раз и навсегда похороните коррупцию и будете демонстрировать эту уверенность каждый день, вы добьетесь успеха", — сказала Георгиева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВФ выдвинули Киеву категорическое требование для выживания.

Также "Комментарии" писали, что Даниил Гетманцев посоветовал украинцам готовиться к новому испытанию. Украина оказалась под угрозой потерять важный финансовый ресурс из-за несвоевременного включения в новую программу сотрудничества с МВФ.



