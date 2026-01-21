"Рычал, как лев": нардеп иронически отреагировал на странный совет главы МВФ

Народный депутат Украины и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с иронией прокомментировал резонансный мотивационный совет директора-распорядительницы Международного валютного фонда Кристаллины Георгиевой, призвавшей "рычать, как лев", чтобы настроиться на успех.

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев в сообщении в соцсетях рассказал, что лично проверил эффективность рекомендации Георгиевой, однако совет главы МВФ не помог.

"Знаю, что вас интересует, как там у ВР? Вода есть. Тепла нет. Вернее, тепло есть, но только в наших сердцах! Пытался "рычать как лев". Помогло не очень", — сообщил Гетманцев.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что Украина, несмотря на войну, имеет шанс стать одним из лидеров экономического роста в Европе, но только при проведении болезненных реформ. Директор МВФ советует постепенный отказ от энергетических субсидий, фискальные изменения и борьбу с коррупцией. В конце выступления Георгиева дала мотивационный совет.

"Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. Если вы оставите внутренние споры позади, раз и навсегда похороните коррупцию и будете демонстрировать эту уверенность каждый день, вы добьетесь успеха", — сказала Георгиева.

