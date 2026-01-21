"Рычал, как лев": нардеп иронически отреагировал на странный совет главы МВФ

Рубрики
Slava Kot
Народный депутат Украины и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с иронией прокомментировал резонансный мотивационный совет директора-распорядительницы Международного валютного фонда Кристаллины Георгиевой, призвавшей "рычать, как лев", чтобы настроиться на успех.
Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников
Даниил Гетманцев в сообщении в соцсетях рассказал, что лично проверил эффективность рекомендации Георгиевой, однако совет главы МВФ не помог.
Ранее Кристалина Георгиева заявила, что Украина, несмотря на войну, имеет шанс стать одним из лидеров экономического роста в Европе, но только при проведении болезненных реформ. Директор МВФ советует постепенный отказ от энергетических субсидий, фискальные изменения и борьбу с коррупцией. В конце выступления Георгиева дала мотивационный совет.
