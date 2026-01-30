Рейтинг симпатій українців до світових лідерів: що показало опитування

Переважна більшість українців негативно ставиться до ключових світових політичних фігур, що безпосередньо або опосередковано впливають на війну та міжнародну підтримку України. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в Україні

Найгірше українці оцінюють Володимира Путіна — негативне ставлення до нього висловили 99% опитаних. Фактично це майже повний суспільний консенсус. При цьому соціологи зазначають, що путін має переважно негативний імідж і у світі: близько двох третин респондентів у 58 країнах також оцінюють його негативно. Найгірше до нього ставляться в країнах Північної Європи, Естонії, Польщі, Японії, Південній Кореї, Нідерландах та Іспанії.

Другу сходинку за рівнем недовіри серед українців посідає Сі Цзіньпін. Негативне ставлення до лідера Китаю висловили 80% респондентів. Позитивно його оцінюють лише близько 10% українців, ще стільки ж не змогли визначитися з відповіддю. Соціологи фіксують стабільно низький рівень симпатії до китайського керівництва через його позицію щодо війни та фактичну підтримку росії.

Також високий рівень негативного сприйняття зафіксовано щодо Дональда Трампа. До нього негативно ставляться 72% опитаних українців. Водночас Трамп має і помітну групу прихильників: 22% респондентів висловили позитивне ставлення до чинного президента США, що є значно вищим показником, ніж у Сі Цзіньпіна.

Соціологи зазначають, що такі оцінки відображають суспільну реакцію українців на позиції цих лідерів щодо війни, безпеки та майбутнього України, а також рівень довіри до їхніх політичних рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Австрії спалахнув політичний скандал навколо колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Карін Кнайсль. Після інтерв’ю, у якому вона дозволила собі образливі висловлювання на адресу австрійців і зробила суперечливі заяви про походження Адольфа Гітлера, одна з політичних партій країни оголосила про намір розпочати процедуру позбавлення її австрійського громадянства.