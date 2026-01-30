Рейтинг симпатий украинцев к мировым лидерам: что показал опрос

Подавляющее большинство украинцев негативно относятся к ключевым мировым политическим фигурам, непосредственно или косвенно влияющим на войну и международную поддержку Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия Путина, Трампа и Си Цзинпина в Украине

Хуже всего украинцы оценивают Владимира Путина — негативное отношение к нему выразили 99% опрошенных. Фактически это почти полный общественный консенсус. При этом социологи отмечают, что у Путина преимущественно негативный имидж и в мире: около двух третей респондентов в 58 странах также оценивают его негативно. Хуже всего к нему относятся в странах Северной Европы, Эстонии, Польше, Японии, Южной Корее, Нидерландах и Испании.

Вторую строчку по уровню недоверия среди украинцев занимает Си Цзиньпин . Негативное отношение к лидеру Китая выразили 80% респондентов. Положительно его оценивают лишь около 10% украинцев, еще столько же затруднились с ответом. Социологи фиксируют стабильно низкий уровень симпатии к китайскому руководству из-за его позиции относительно войны и фактической поддержки России.

Также высокий уровень негативного восприятия зафиксирован в отношении Дональда Трампа. К нему отрицательно относятся 72% опрошенных украинцев. В то же время Трамп имеет и заметную группу сторонников: 22% респондентов выразили положительное отношение к действующему президенту США, что значительно выше, чем у Си Цзиньпина.

Социологи отмечают, что такие оценки отражают общественную реакцию украинцев на позиции этих лидеров по поводу войны, безопасности и будущего Украины, а также уровень доверия к их политическим решениям.

