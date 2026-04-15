Рада готує масштабне рішення: зміни схвалять не всі українці

Кречмаровская Наталия
Питання застарілого житлового фонду в Україні намагаються вирішити вже не одне десятиліття. Час від часу з'являється інформація про можливе знесення “хрущовок”, однак далі планів та дискусій справа не заходить. У Раді розповіли, що перед повномасштабним вторгненням Росії впритул наблизились до розв’язання цієї проблеми — у першому читанні ухвалили відповідний законопроєкт. Однак війна змінила плани.
Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що умовно завтра “хрущовки” не зноситимуть, однак порадила містам до цього готуватися. За її словами, ухвалений законокроєкт — ще не фінальна норма, а рамка, яку потрібно доопрацювати і прийняти в цілому. Він передбачає комплексний підхід до реновації з урахуванням енергоефективності, безпеки та прав співвласників.
Політик зауважила, що у великих містах України тисячі “хрущовок” і основні питання:
- хто буде приймати рішення стосовно того, що “хрущовка” буде розселена, а на її місці буде збудоване нове житло,
- чи переїдуть мешканці в інший будинок чи, можливо в інший район.
Реконструкція, за її словами, також упирається у питання тимчасового відселення людей. Політик наголосила, що сьогодні питання реконструкції не на першому місці пріоритетності в будь якому місті України, навіть якщо таких аварійних будинків багато.
При цьому вона порадила містам готуватися до таких програм реновації, планувати, проєктувати, знаходити рішення, щоб розуміти, які будинки будуть знесені, а які підпадуть під реновацію. Це, підсумувала народна депутатка, допоможе підготуватися до реалізації проєкту за більш сприятливих безпекових та фінансових умов.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що грошей на відновлення житла у 2026 році не вистачить.