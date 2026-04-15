Рада готує масштабне рішення: зміни схвалять не всі українці

Питання застарілого житлового фонду в Україні намагаються вирішити вже не одне десятиліття. Час від часу з'являється інформація про можливе знесення “хрущовок”, однак далі планів та дискусій справа не заходить. У Раді розповіли, що перед повномасштабним вторгненням Росії впритул наблизились до розв’язання цієї проблеми — у першому читанні ухвалили відповідний законопроєкт. Однак війна змінила плани.

Народна депутатка Олена Шуляк розповіла, що умовно завтра “хрущовки” не зноситимуть, однак порадила містам до цього готуватися. За її словами, ухвалений законокроєкт — ще не фінальна норма, а рамка, яку потрібно доопрацювати і прийняти в цілому. Він передбачає комплексний підхід до реновації з урахуванням енергоефективності, безпеки та прав співвласників.

“Сьогодні мова не про масове знесення — є значно більш критичні виклики для житлового фонду, пов’язані з руйнуваннями, відновленням і забезпеченням базової безпеки”, — уточнила вона.

Політик зауважила, що у великих містах України тисячі “хрущовок” і основні питання:

- хто буде приймати рішення стосовно того, що “хрущовка” буде розселена, а на її місці буде збудоване нове житло,

- чи переїдуть мешканці в інший будинок чи, можливо в інший район.

“Станом на сьогодні досить великий відсоток повинен проголосувати і прийняти рішення, щоб ця “хрущовка” була знесена. В законодавстві потрібно змінити цей поріг, тому що завжди в буде низка людей, які бажатимуть продовжувати жити саме в цьому будинку, попри те, що в ньому, приміром, немає води, а несучі конструкції не відповідають нормативам. І навіть якщо 50% погодяться, щоб з цим будинком щось зробили, будуть люди, які цього не хочуть”, — пояснила ситуацію народна депутатка.

Реконструкція, за її словами, також упирається у питання тимчасового відселення людей. Політик наголосила, що сьогодні питання реконструкції не на першому місці пріоритетності в будь якому місті України, навіть якщо таких аварійних будинків багато.

При цьому вона порадила містам готуватися до таких програм реновації, планувати, проєктувати, знаходити рішення, щоб розуміти, які будинки будуть знесені, а які підпадуть під реновацію. Це, підсумувала народна депутатка, допоможе підготуватися до реалізації проєкту за більш сприятливих безпекових та фінансових умов.

