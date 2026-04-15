Рада готовит масштабное решение: перемены одобрят не все украинцы
Рада готовит масштабное решение: перемены одобрят не все украинцы

Народная депутат Шуляк рассказала о планах реновации устаревшего жилищного фонда

15 апреля 2026, 19:08
Кречмаровская Наталия

Вопрос устаревшего жилищного фонда в Украине пытаются решить уже не одно десятилетие. Время от времени появляется информация о возможном сносе "хрущевок", однако дальше планов и дискуссий дело не заходит. В Раде рассказали, что перед полномасштабным вторжением России вплотную приблизились к решению этой проблемы – в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Однако война изменила планы.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Елена Шуляк рассказала, что условно завтра "хрущевки" не будут сносить, однако посоветовала городам к этому готовиться. По ее словам, принятый законопроект — еще не финальная норма, а рамка, которую нужно доработать и принять в целом. Он подразумевает комплексный подход к реновации с учетом энергоэффективности, безопасности и прав совладельцев.

"Сегодня говорится не о массовом сносе — есть более критические вызовы для жилищного фонда, связанные с разрушениями, восстановлением и обеспечением базовой безопасности", — уточнила она.

Политик отметила, что в больших городах Украины тысячи "хрущевок" и основные вопросы:

- кто будет принимать решение о том, что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте будет построено новое жилье,

- переедут ли жильцы в другой дом или, возможно, в другой район.

"По состоянию на сегодняшний день достаточно большой процент должен проголосовать и принять решение, чтобы эта "хрущевка" была снесена. В законодательстве нужно изменить этот порог, потому что всегда будет ряд людей, которые будут желать продолжать жить именно в этом доме, несмотря на то, что в нем, например, нет воды, а несущие конструкции не соответствуют нормативам. И даже если 50% согласятся, чтобы с этим домом что-то сделали, будут люди, которые этого не хотят”, – объяснила ситуацию народная депутат.

Реконструкция, по ее словам, также упирается в вопрос временного отселения людей. Политик подчеркнула, что сегодня вопрос реконструкции не на первом месте приоритетности в любом городе Украины, даже если таких аварийных домов много.

При этом она посоветовала городам готовиться к таким программам реновации, планировать, проектировать, находить решения, чтобы понимать, какие дома будут снесены, а какие будут реновированы. Это, подытожила народная депутат, поможет подготовиться к реализации проекта при более благоприятных условиях безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что денег на восстановление жилья в 2026 году не хватит.




Источник: https://t.me/Shpylka_Shuliak/5137
